Офіс компанії переїде до Техасу.

Виробник електромобілів Tesla переносить свою штаб-квартиру з Кремнієвої долини в місті Пало-Альто до Техасу.

Про це повідомляє DW.

Читайте такожTesla вийшла на рекордні продажі електрокарів Власник компанії Ілон Маск не пояснив причини такого рішення, проте зазначив, що в Техасі вартість життя для співробітників буде набагато нижчою, ніж в Каліфорнії.

Стан Ілона Маска:

У вересні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.

27 вересня 2021 Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.

4 жовтня 2021 року виробник електрокарів Tesla заявив, що за підсумками кварталу компанія зафіксувала рекордні продажі.

Автор: Олена Коваленко