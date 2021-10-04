У період з липня по вересень загальні поставки Tesla зросли на 20%.

Виробник електрокарів Tesla заявляє, що за підсумками кварталу компанія зафіксувала рекордні продажі.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожІлон Маск образився на адміністрацію Байдена за упереджене ставлення до Tesla

Як повідомляє компанія, за підсумками третього кварталу виробництво електрокарів Tesla перевищило прогнози Уолл-стріт.

У період з липня по вересень загальні поставки Tesla зросли на 20%, в порівнянні з попереднім рекордом у другому кварталі.

Примітно, що зростання продажів зафіксовано на тлі дефіциту чіпів, з яким Tesla впоралася краще, ніж багато інших компаній.

У зазначений період Tesla поставила 241 300 автомобілів, що на 73% більше показників минулого року. Аналітики очікували, що компанія поставить 229 242 авто.

Загальний обсяг виробництва в третьому кварталі виріс більш ніж на 15% в порівнянні з попереднім періодом. Загалом Tesla виробила 237 823 автомобілів.

Стан Ілона Маска:

У вересні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.

Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Тому 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.

Він обійшов Безоса, статок якого в цей день зменшився на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.

Автор: Олена Коваленко