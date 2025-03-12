Китайські постачальники шукають альтернативні шляхи.

Китай різко знизив обсяги транзиту через Росію. Постачальники втратили довіру до маршруту через масові конфіскації вантажів російськими митниками.

"Ми не наважуємося відправляти товари залізницею з листопада", - цитує генерального директора шанхайської компанії Air Sea Transport Ендрю Цзян видання The Moscow Time.

Зазначається, що Росія посилила контроль за транзитом ще в жовтні 2024 року. Під особливий контроль потрапили механічні та електронні вироби, які можна використовувати у військових цілях. При цьому конфісковані товари залишалася в Росії через санкції.

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У результаті це паралізувало логістичний потік із РФ до Європи, через який щомісяця транспортував до 80 тисяч контейнерів.

Варто зазначити, що Китай і Казахстан відкрили новий залізничний маршрут в обхід Росії, яким поїзди прямуватимуть до Європи через Туркменістан, Іран і Туреччину. Крім того, триває робота над альтернативними маршрутами через Центральну Азію і Каспійське море.

Росія намагається приборкати потік китайського імпорту автомобілів. Таке рішення вдарить по виробниках і торговцях з Китаю, які все більше покладаються на російський ринок.

Китайський експорт автомобілів до Росії у 2024 році в сім разів перевищив рівень 2022 року, оскільки санкції через війну в Україні відрізали країну від західних брендів. Автовиробники в Китаї також облюбували російський ринок після того, як антидемпінгові заходи завадили продажам на ринках США, ЄС, Канади, Туреччини та Бразилії.

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