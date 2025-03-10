Москва посилює правила, оскільки імпорт авто з Китаю захльостує ринок.

Росія намагається приборкати потік китайського імпорту автомобілів. Таке рішення вдарить по виробниках і торговцях з Китаю, які все більше покладаються на російський ринок.

Видання Financial Times пише, що китайський експорт автомобілів до Росії торік у сім разів перевищив рівень 2022 року, оскільки санкції через війну в Україні відрізали країну від західних брендів. Автовиробники в Китаї також вподобали російський ринок після того, як антидемпінгові заходи завадили продажам на ринках США, ЄС, Канади, Туреччини та Бразилії.

Минулого року Росія закупила понад мільйон китайських автомобілів, поглинувши близько 30% експорту бензинових авто. За даними CPCA, цей сплеск забезпечив китайським брендам 63% російського ринку, а частка місцевих брендів на ринку впала до 29%.

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Російська влада почала вживати заходів у відповідь. У січні Москва підвищила "утилізаційний збір" до 7500 доларів для більшості легкових авто, що більш ніж удвічі перевищує рівень вересня минулого року. До 2030 року ці збори зростатимуть на 10-20% на рік.

Аналітик автомобільної компанії Rhodium Group Грегор Себастьян каже, що Росія поділяє побоювання інших країн з приводу "напливу дешевих китайських автомобілів, що підривають вітчизняне виробництво".

"Вони хочуть, щоб ті нарощували місцеве виробництво", - сказав він. "Якийсь час вони вважали, що у них немає іншого вибору, але тепер вони визнають, що у них є можливість торгуватися - вони є досить важливим ринком для китайських автовиробників".

Росія також нещодавно встановила, що три великих китайських виробника вантажівок порушують стандарти безпеки, і заборонила продаж однієї моделі. Чиновники дали зрозуміти, що можуть запровадити нові перевірки відповідності та тестування для імпортованих авто.

Велика частина бурхливого зростання припала на прикордонні міста на північному сході Китаю. Експорт у Росію із Суйфеньхе зріс уп'ятеро з 2020 року до майже 1,9 мільярда доларів минулого року.

Підтримувана державою компанія Chery була провідним китайським автовиробником у Росії, де продала 430 тисяч авто в перших трьох кварталах 2024 року, що становить 28% від загального обсягу продажів.

Бум також забезпечив вихід для старих і бензинових автомобілів, які китайські виробники насилу продають у себе вдома, оскільки електромобілі стають дедалі популярнішими. Минулого року бензинові авто становили 97% від загального числа відправлених до Росії.

Чиновники в Суйфеньхе заявили, що в 2024 році експорт старих автомобілів зріс на 612% завдяки новій китайській політиці, спрямованій на полегшення експорту старих авто, а також схемі, спрямованій на стимулювання внутрішнього споживання, яка спонукала багатьох водіїв продати старі бензинові машини.

Представник китайської компанії Suifenhe China Speed Car Exports сказав, що тепер він продає автомобілі безпосередньо російським водіям, щоб уникнути утилізаційного збору.

Торгова війна між ЄС і Китаєм - останні новини

Наприкінці жовтня європейська комісія ввела компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п'ять років.

4 листопада стало відомо, що Пекін у Світовій організації торгівлі оскаржив мита ЄС на китайські електромобілі.

Пізніше стало відомо, що Європейський Союз і Китай почали переговори про скасування мит на ввезення китайських електромобілів до Європи. Сторони знайшли можливе рішення проблеми несправедливої конкуренції.

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