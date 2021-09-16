Користувачеві потрібно лише натиснути на суму балансу, і вона буде прихована від сторонніх очей.

Клієнт Monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправці квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Про це в Telegram-каналі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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Гороховський розповів клієнтам банку, як приховати баланс карти від сторонніх очей, не вдаючись до послуг фотошопу.

Користувачеві потрібно лише натиснути на суму балансу, і вона буде прихована.

"Якщо серйозно, ця штука вже давненько працює..., як і режим "Інкогніто", який вмикається подвійним тапом на баланс на головному екрані або довгим тапом на іконку при вході в додаток", – пише Гороховський.

Режим "Інкогніто":

Раніше клієнтам Monobank був презентований режим "Інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

Monobank і пандемія:

У квітні 2020 року співзасновник першого в Україні банку без відділень Monobank Михайло Рогальський розповів про те, як змінилися споживчі переваги українців після введення карантину.

Автор: Олена Коваленко