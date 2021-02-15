Про це повідомив інвестор Reface Сергій Токарєв на своїй сторінці у Facebook.

Українська компанія Reface, що працює зі штучним інтелектом, здатним змінювати обличчя на фото та відео, персоніфікувала реферальні посилання для Monobank.

Про це повідомив інвестор Reface Сергій Токарєв на своїй сторінці у Facebook.

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Відтепер запрошення від клієнтів банку своїм друзям доєднатися до банку можуть виглядати, як професійні рекламні ролики за участі самих користувачів. Аби створити таке запрошення, треба завантажити своє селфі та обрати стать і мову. Далі програма змінює обличчя актора у короткому іронічному ролику-запрошенні. В результаті користувач стає головним героєм рекламної кампанії.

«За персоналізованим клієнтським досвідом – майбутнє. Ми в Reface зробили на це ставку із самого початку, і кожна нова колаборація – тому підтвердження. Зараз, разом з mono та banda, ми переосмислили реферальну програму, перетворивши досить нудну історію в інтерактивний процес. Те, що раніше було звичним реферальним посиланням, стало персональним відеозапрошенням», – написав Сергій Токарєв.

Як зазначають у Monobank, близько мільйона користувачів приєдналися до банку саме через реферальну програму.

Нагадаємо, наприкінці минулого року додаток Reface потрапив у рейтинг Best Apps від Google Play

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Автор: УНІАН