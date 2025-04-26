Питання тисячоліть: експерт розповів, коли Чорнобильська зона відчуження стане придатною для життя

В зоні відчуження є "чисті" локації, які офіційно вважають безпечними.

Чорнобильська зона відчуження стане придатною для життя більш ніж через 20 тисяч років. Про це в інтерв’ю УНІАН розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко.

"Більше "чистих" локацій, як ми розуміємо, не з’явиться. Так, по цезію і стронцію період напіврозпаду 30 років, але у плутонію, в уранової групи цей період від 20 тисяч років", – заявив спеціаліст.

Іщенко додав, що 30-кілометрова зона включає "зону промислового використання". Це територія, на якій фіксують максимальне забруднення. Її можна використовувати для промислових потреб. Існують плани щодо впровадження там "зеленої" енергетики.

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Фахівець нагадав також, що раніше по "чистих" локаціях проводили екскурсії. Ці маршрути перевірили дозиметрично й офіційно затвердили.

Чорнобильська катастрофа – довідка УНІАН

У суботу, 26 квітня, виповнилося 39 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії планети – Чорнобильської катастрофи.

Її спричинили вибухи і подальше руйнування четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року.

В результаті в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. На думку фахівців, під час катастрофи відбулося вивергання потужністю 300 Хіросім.

Нагадаємо, 14 лютого росіяни атакували укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. Для удару використали дрон із фугасною бойовою частиною.

В результаті атаки на Чорнобильській АЕС виникла пожежа. Втім, як повідомили фахівці, радіаційна ситуація залишалася під контролем.

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