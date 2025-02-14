Повідомляється, що поки радіаційний фон не підвищувався.

Уночі 14 лютого російські окупанти влучили в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що йдеться про влучання дроном:

"Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції".

Зеленський нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою - "з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей".

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію атомних станцій і вести бойові дії, взагалі не зважаючи на наслідки, - це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світу", - наголосив президент.

Він повідомив, що укриття на ЧАЕС було пошкоджено цим дроном:

"Пожежу загасили. Зараз радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві".

Дрон РФ вдарив по укриттю енергоблоку ЧАЕС - відео

Глава держави додав, що Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури та наших міст. Вона продовжує збільшувати свою армію і не змінює своєї "божевільної антилюдської державної риторики".

"І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя, - тиск на агресора. Росія має нести відповідальність за те, що вона робить", - наголосив Зеленський.

Оновлено. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що рятувальники загасили пожежу, і радіаційний фон у нормі:

"Цей терористичний акт ще раз демонструє жорстокість Кремля та його байдужість до людських життів. Удар по укриттю, що береже від радіаційної загрози, це виклик усьому світу. Ворог розуміє тільки силу. Тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти Росії, зокрема, її ядерної галузі. Маємо максимально послабити агресора".

Атаку підтвердили і в МАГАТЕ. Повідомляється, що команда вночі почула вибух на майданчику Чорнобильської АЕС. Безпілотник врізався в дах, постраждалих немає.

Голова МАГАТЕ Гроссі зазначив, що цей інцидент і нещодавнє зростання військової активності навколо Запорізької АЕС "підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки":

"Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності".

Як повідомлялося, раніше в інтерв'ю The Wall Street Journal віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що влада США запровадить санкції проти Росії та відправить своїх військових до України, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від переговорів про припинення війни.

Венс зазначив, що Україна повинна мати "суверенну незалежність". Інакше, за його словами, США запровадять проти Москви санкції і, можливо, почнуть військові дії, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову незалежність Києва.

Як відомо, з 14 до 16 лютого відбудеться Мюнхенська конференція з питань безпеки, на якій обговорюватимуть питання національної безпеки. Зокрема, лідери з усього світу торкнуться і питання повномасштабної війни, розпочатої Росією проти України.

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