Coinbase стала публічною через прямий лістинг.

Американська криптобіржа Coinbase стала публічною. Капіталізація на кінець першого дня її торгів на біржі NASDAQ склала $85 млрд.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Вихід Coinbase на відкритий ринок є переломним моментом для галузі, оскільки це перша велика криптовалютна компанія, яка стала публічною.

На відкритті торгів акції торгувалися по $381. За перші кілька хвилин вони підскочили до $429,54, а на закритті торгів продавалися по $328,28 (на 14% нижче ціни відкриття).

Coinbase стала публічною через прямий лістинг під тікером COIN. Капіталізація компанії в перший день торгів досягала $112 млрд.

Coinbase не заробила на продажу своїх акцій, оскільки вибрала прямий лістинг, а не первинну публічну пропозицію. Однак її вихід на відкритий ринок став одним з найбільших дебютів серед технологічних компаній за показником ринкової капіталізації.

Coinbase: що відомо

Coinbase заснували Брайан Армстронг і Фред Ерсам у 2012 році. На криптобіржі торгуються близько 50 криптовалют. У компанії понад 1000 співробітників, які обслуговують понад 56 мільйонів клієнтів в 100 країнах світу.

Що цьому передувало

26 лютого 2021 року стало відомо про те, що найбільша криптовалютна біржа в США Coinbase подала заявку на публічне розміщення своїх акцій через прямий лістинг.

Планувалося, що акції біржі будуть торгуватися під тікером Coin і в ході лістингу їх зможуть продавати власники акцій класу А.

2 квітня 2021 року криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що вийде на біржу Nasdaq 14 квітня за допомогою прямого лістингу.

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Автор: Олена Коваленко