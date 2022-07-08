Купимо вже після перемоги: як війна змінила споживчі настрої українців

Масове погіршення матеріального становища українців внаслідок війни спонукає багатьох переглядати свій список покупок. УНІАН з’ясовував, як змінився споживчий попит населення України та на що зараз люди витрачають гроші.

Повномасштабна військова агресія Росії проти нашої країни поставила українців на рейки нового життя. Ми всі вже знаємо, як поводитись під час повітряної тривоги, що потрібно покласти в тривожну валізу, а також багато з нас познайомилися з відчуттям, коли над головою пролітає рашистська ракета або десь поруч лунають вибухи. Такі вже в нас суворі реалії.

Під впливом війни свої умови диктують нам наші гаманці. Адже у більшості українців наразі доходи зменшились, а то й взагалі зникли через втрату роботи. Тому доводиться економити, купувати лише товари першої необхідності та відкладати гроші на майбутнє.

З фінансовими складнощами зіткнулась і сім’я киян, в якій дохід чоловіка Віктора зменшився майже на третину, а зарплата жінки Віри, яка й до війни була нижче середньої, виплачується тепер із затримками.

"Раціон харчування в нас майже не змінився через погіршення фінансового становища, продукти купуємо такі як завжди. Проте купівлю деякої побутової техніки для дому довелось відкласти на невизначений термін", - розповіла УНІАН киянка.

Загалом, зараз спостерігається тенденція до скорочення обсягів покупок в цілому по країні через масовий виїзд населення за кордон. Проте у відносно безпечних регіонах України певною мірою зростає купівля деяких товарів внаслідок міграції людей з тих територій, де проходять бойові дії. Неминуче відбивається на споживчому кошику українців і зростання цін на більшість товарних категорій.

Які харчі в пріоритеті

Внаслідок зниження купівельної спроможності українців попитом користується зараз в основному продовольство за доступними цінами і те, що має якнайдовший термін зберігання.

"Основними купівельними пріоритетами українців від початку війни залишаються товари першої необхідності та соціальні товари - це, зокрема, яйця, молоко, цукор, крупи, а також сезонні овочі та фрукти. Попит на інші товари знизився у зв’язку зі зниженням купівельної спроможності та у зв’язку з неможливістю ввезення до країни товарів, які не входять до переліку критичного імпорту. Таких товарів стало менше на полицях, що відобразилось на загальній споживчій тенденції", - зазначила в коментарі УНІАН керівник GR-департаменту Асоціації рітейлерів України Наталія Петрівська.

За її словами, на споживчий попит також впливає обмеження на продаж алкогольних напоїв. Цей товар є високомаржинальним, у більшості регіонів вже є дозволи на його реалізацію, але все ще діють обмеження по годинам продажів.

Попит на харчові продукти протягом війни змінюється під впливом ажіотажу, який періодично виникає у населення. Яскравим прикладом цього є недавній випадок із масовою закупівлею солі. Її змітали з полиць магазинів навіть попри високу вартість. Соляних запасів в наших засіках тепер вистачить мабуть, без перебільшення, на кілька років.

"Мережа супермаркетів "Сільпо" зафіксувала у перший місяць літа суттєве зростання попиту гостей на такі категорії товарів: сіль, сода, оцет та цукор. Так, продажі солі зросли у 4 рази, соди - у 3,5 рази, оцту - у 3, цукру - у 2 рази", - підрахували в компанії.

Також в мережі зазначили, що можливий дефіцит солі запустив загальне різке зростання попиту й на інші соціальні товари.

Які побутові товари купують

Стурбовані війною українці тепер відклали до найкращих часів ремонт та оздоблення своїх осель. Але звісно, якщо домівка зазнала руйнацій від рук російських варварів, то господарі по можливості її відновлюють - склять вікна чи латають дах.

"В березні цього року реалізації товарів у відділах, пов’язаних з будівництвом скоротилася на 30-70 відсотків у порівнянні з березнем 2021-го. У квітні й травні ситуація дещо покращилася, проте динаміка продажів більшості товарних категорій досі залишається негативною у порівнянні з минулорічним показником", - повідомили в прес-службі мережі гіпермаркетів "Епіцентр".

А от попит на товари, які були необхідні нашим героїчним Збройним Силам та теробороні для облаштування захисних позицій, тобто бензопили, сокири, лопати, генератори, теплі речі, в перші місяці війни був підвищеним. Зараз, в міру покращення забезпечення військових, попит на ці товари поступово знижується.

У квітні, у зв’язку з потребами переселенців, в мережі зростали продажі текстилю, посуду та канцтоварів. А в березні-квітні підвищувався попит на дитячі товари - дитяче харчування, засоби гігієни та іграшки.

"У травні спостерігалося збільшення продажів побутової техніки та електроніки. Яскравою тенденцією є підвищений попит на електроскутери та інший електротранспорт, що обумовлено суттєвим подорожчанням і дефіцитом палива на українських АЗС", - йдеться в повідомленні від мережі гіпермаркетів.

Що входить в онлайн замовлення українців

Попри погіршене фінансове становище українці все рівно продовжують користуватись сервісами, які спрощують життя, - онлайн замовлення і доставка. І різке падіння попиту на певні категорії товарів на початку війни почало відновлюватись вже в квітні.

За підрахунками для УНІАН від OLX Доставка, на початку війни, в березні, на цій платформі динаміка замовлень впала і українці почали купувати в 4-6 разів менше. Найвідчутніше падіння було у категоріях "Дім та сад" та "Хобі, відпочинок і спорт". А вже квітні у всіх категоріях частота замовлень збільшилася втричі.

Згодом у травні українці відновили частоту замовлень через цю платформу до мирних показників, а вже у червні на 33 відсотки частіше почали купляти одяг, взуття та товари для спорту й відпочинку, ніж до війни. Хоча українців й цікавила у червні електроніка та товари для дому та саду – 5,2 та 5,4 млн візитів щомісяця – однак витрачати кошти на такі вартісні товари вони все ще не готові.

Згідно з даними від сервісу доставки Glovo, у них зараз з ресторанів і віртуальних брендів найчастіше замовляють піцу, бургери, шаурму, кебаби та круасани. Серед замовлень з партнерських супермаркетів і локацій Glovo Express найчастіше зустрічаються овочі і фрукти, алкогольні напої, молочна продукція та яйця, цигарки, солодкі напої. Щодо замовлень з аптек, то найчастіше кур`єри доставляють протизапальні препарати, спреї від нежитю, засоби від головного болю та знеболюючі.

Наша віра в перемогу та життя без війни живе в думках українців, не зважаючи ні на що. Попри "підтягнуті паски" наші громадяни продовжують планувати свої майбутні покупки - зростає зацікавленість до товарів для дому та електроніки. Тому продовжуємо працювати на благо Батьківщини, підтримувати одне одного і ЗСУ та вірити у нашу якнайскорішу перемогу над кривавим ворогом.

Альона Кириченко