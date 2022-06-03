Соляна криза: як Україна долає нестачу солі та що буде з цінами на неї

Внаслідок бойових дій російської орди, на Донеччині зупинило свою діяльність підприємство "Артемсіль", яке покривало значну частку пропозиції солі на вітчизняному ринку. УНІАН з’ясовував, де тепер українські рітейлери закуповують сіль та яка її вартість.

Російські окупанти нещадні і вже багато разів доводили, що для них все рівно по чому цілити. Під ворожі обстріли безліч разів потрапляли українські лікарні, школи, дитячі садочки, промислові виробництва. Ворог підступно їх нищить, завдаючи великих збитків економіці України.

Стало мішенню для путінських загарбників також найбільше в Європі підприємство з видобутку кам’яної солі "Артемсіль", яке розташоване в місті Соледар на Донеччині. Як наслідок, виробництво зупинилось, значних пошкоджень зазнали адміністративна будівля, рудники та матеріальний склад. До повномасштабної війни це підприємство забезпечувало значну частку пропозиції на вітчизняному ринку харчової солі.

Після того, як інформація про зупинку "Артемсолі" наприкінці весни пронеслась по всім куточкам нашої країни, українці почали масово скуповувати сіль і цим же створювати її дефіцит. Хоча на полицях вітчизняних магазинів була і є сіль різних виробників, в тому числі, йодована морська, вживання якої останніми роками значно збільшилося. Кам’яна сіль виробництва компанії "Артемсіль" переважно використовувалася при консервації овочів. Тут ця сіль буле поза конкуренцією.

Кореспондент УНІАН побувала в одному з продуктових супермаркетів на Дніпропетровщині і поспілкувалась з кількома його відвідувачами.

"Скоро розпочнеться сезон консервації, а без солі консервувати немає ж як. Тому я закупила її із запасом – 5 кілограмів, бо невідомо чи ще буде можливість придбати її згодом", - розповіла запаслива пенсіонерка Надія Степанівна.

А домогосподарка Марина вирішила не купувати багато солі, бо її сім’я притримується здорового харчування, тому їжу вони солять мінімально.

"Ми їжу солимо по мінімуму або не солимо взагалі. Але все ж таки я придбала одну пачку солі, нам і її надовго вистачить", - зазначила вона.

Виробництво солі та її запаси в Україні

Загалом Україна багата на сіль – її значні поклади на території нашої держави становлять понад 16 млрд тонн.

"Родовища кам’яної солі зосереджені на Донбасі, Передкарпатті та Закарпатті. Державним балансом запасів враховано 14 родовищ кухонної солі, в тому числі 8 – кам’яної. На жаль, більшість з цих родовищ наразі не використовуються", - розповів УНІАН заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

Він зазначив, що після зупинки Державного підприємства "Артемсіль", виробництво солі продовжують менш потужні виробники. Зокрема, збільшує виробництво одне з найстаріших солеварних підприємств в Україні – Дрогобицький солевиварювальний завод.

Як повідомив журналістам заступник директора Дрогобицької солеварні Ігор Нащочич, на заводі поставили додаткову ванну для виварювання солі, що дозволить значно збільшити обсяги виробництва. Раніше підприємство щомісяця виробляло 31-32 тонни солі, а тепер планує отримувати до 53-55 тонн.

"На жаль, наші потужності не можуть покрити потреби солі навіть у Львівській області, дуже великий попит. "Артемсіль" робив 2 млн тонн в рік, ми зараз збільшили до 55 тонн в місяць, за рік вийде десь 600 тонн. Це дуже мало. Але ми вже наші потужності збільшили до максимуму", - зазначив Нащочич.

Водночас в Україні ще є запаси солі у рітейлерів та на складах, яких вистачить для населення на певний період.

"У торговельних мережах та на складах знаходиться декілька тисяч тонн солі для реалізації населенню. З огляду на рекомендації Всесвітньої організації здоров’я щодо норми споживання людиною 2-3 кг солі на рік, цих запасів вистачить для забезпечення населення на 2-3 місяці", - підрахували в "Інституті аграрної економіки".

При цьому, крім власних запасів, слід враховувати й імпортну харчову сіль, яка надходить в Україну.

Імпорт в допомогу

Щоб задовольнити ажіотажний попит на сіль і покрити нестачу продукції з "Артемсолі" на полицях своїх магазинів, українські рітейлери звернулись до імпортних постачальників.

"На сьогодні проблема з сіллю вирішується за допомогою того, що ми імпортуємо дану продукцію з Туреччини і розглядаємо інші країни, звідки також можна буде імпортувати. Можливо, це буде Румунія і Польща. Цього тижня прийшла нова партія солі, десь 500 тисяч упаковок", - повідомила УНІАН у прес-службі торговельної мережі "АТБ".

А мережа супермаркетів "Сільпо" ще в квітні почала співпрацю з вітчизняною Дрогобицькою солеварнею, а також наразі очікує поставки декількох сотень тонн солі з-за кордону.

"У травні ми знайшли нових постачальників у Польщі, Румунії та Туреччині. Перші партії Куявської солі з Польщі ми вже почали отримувати. Сіль з Румунії та Туреччини очікуємо в Україні на початку та в середині червня. До того, ж "Сільпо" збільшує поставки солі ТМ Sosalt з Італії", - повідомили в компанії.

Мережа гіпермаркетів "Ашан" також налагодила поставки закордонної солі – в сумі обсяги імпорту наприкінці травня та на початку червня складуть близько 150 тисяч тонн.

"Головна мета "Ашан" в Україні: продовжувати закуповувати продукцію у локальних виробників. Але оскільки на даний момент не всі підприємства працюють, відповідно, не всі потреби населення покриті, компанія готова покривати товари критичного вжитку, залучаючи "Ашан Польша", "Ашан Угорщина" та "Ашан Румунія". Як тільки українські підприємства відновлять роботу, "Ашан" знову надаватиме пріоритет місцевим виробникам", - наголосили в мережі.

Що буде з цінами на сіль?

Надмірний попит на сіль призвів не тільки до її дефіциту, а й до підвищення її вартості. Частина недобросовісних постачальників та продавців користувались ситуацією ажіотажу на ринку, тому штучно завищували ціни на сіль. В деяких випадках її вартість сягала 100 гривень за кілограм. Але масове постачання імпортної солі на український ринок значно знизить захмарні ціни. Проте вартість закордонної солі, у порівнянні з вітчизняною, все одно буде вищою через дорожчий видобуток та логістику.

"Вже завезли не по 100 гривень, а по моїй інформації - по 30 гривень за 1 кілограм. Щодо вартості, яка може бути, – все залежатиме від кількості солі, яку завезуть торгові мережі. Чим більше будуть завозити солі, тим дешевше вона коштуватиме", - підкреслив перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, щойно в вітчизняні торгівельні мережі надійдуть партії імпортної солі, ціни стабілізуються на рівні 20-25 гривень за кілограм.

Наразі на полицях магазинів "Ашан" присутня сіль європейських виробників, яка коштує 25-30 грн/кг. А в "АТБ" нову партію поставленої солі обіцяють продавати за ціною до 20 грн/кг.

Вітчизняні рітейлери досить швидко зреагували і не дали дефіциту солі затягнутись на довгий період. Очевидно, що в магазинах полиці з сіллю порожніми не будуть. Поки "Артемсіль" не відновить своє виробництво, попит на сіль покриватимуть інші вітчизняні виробники та імпортні поставки. А українцям потрібно свідомо підходити до купівлі солі та й інших харчів, аби не створювати їхній штучний дефіцит. І думати про здорове харчування.

Альона Кириченко