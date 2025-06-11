Подвійна квартплата: що входить у нові київські тарифи, та чи можна їх оскаржити

У Києві зросли тарифи на утримання будинків: спочатку у комунальних керуючих компаній, а нещодавно хвиля подорожчання докотилася до приватних. Втім, у ряді випадків, більша квартплата не наближає якісніше обслуговування, а лише поповнює рахунки ділків.

Вже три місяці мешканці будинків, які не обрали собі управителя, не створили ОСББ чи не приєдналися до приватної керуючої компанії, сплачують обраним на конкурсі комунальним управителям за новими цінами. Тарифи на утримання будинків та прибудинкової території змінилися з 7-8 гривень за квадрат до 12-14 гривень, бо так порахували колишні ЖЕКи, хоча ще зовсім нещодавно мер столиці Віталій Кличко обіцяв, що тарифи залишатимуться незмінними.

Таким чином, якщо раніше власники квартир на, умовно, середні 60 "квадратів" сплачували близько 450 гривень квартплати, то тепер – усі 780. А платіжки жителів великих трикімнатних квартир взагалі перевалили за тисячу.

"Якщо управитель визначений органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах, ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем", – пояснили у КМДА.

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Багаторічний заступник голови КМДА з питань житлово-комунального господарства Петро Пантелеєв пішов далі, і натякнув, що кияни мають взагалі подякувати, що платіжка підросла тільки в два рази.

"Ціни, запропоновані керуючими компаніями, відображають мінімально економічно обґрунтований рівень обслуговування будинків, оскільки тарифи на обслуговування будинків і прибудинкових територій не змінювались з 2017 року", – розповів він під час дискусії, присвяченої управлінню багатоквартирним будинком.

Водночас, за його словами, за останні роки у 4 рази зросла вартість електроенергії, в кілька разів зросла ціна на пальне й витратні матеріали.

"Жоден товар чи послугу ми зараз не придбаємо за ціною кількарічної давності. І не можна робити вигляд, що ці чинники не впливають на вартість послуг у житловій сфері", – додав заступник Віталія Кличка.

Не відстають від комунальних управителів будинків і деякі їхні приватні "брати", які теж вирішили підвищити цінники. Одна зі столичних приватних управляючих компаній на Оболоні повідомила мешканцям про намір підвищити квартплату з 1 червня до 13,63 гривень за "квадрат". При тому, що за обслуговування аналогічного будинку неподалік мешканці сплачують ОСББ 6,9 гривень за квадратний метр.

"І будинки відносно нові, вимагають невеликого ремонту", – обурювалася одна з мешканок Людмила у "будинковому" чаті.

Люди не розуміють, чому вони мають сплачувати більше, аргументуючи це наявністю додаткових доходів управителя від зданих в оренду приміщень та, на їхню думку, непрозорою роботою приватника. Водночас приватна компанія пояснює нові тарифи тими ж чинниками, що й колишні комунальні ЖЕКи: усе стало дорожчим. Проте розрахунків та документів, які могли б аргументувати це підвищення, не надає.

Жителі будинку активно збирали підписи проти підвищення тарифів та готувалися до боротьби, яка, втім, швидко завершилася, щойно керуюча компанія виставила ультиматум: "Або ви платите за новим тарифом, або ми припиняємо обслуговування будинку".

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що шантажем мешканців займаються і окремі комунальні керуючі компанії та наводить приклад відповідного оголошення.

"Читати такі оголошення від керуючих компаній, які крадуть електроенергію у будинках і роками не прибирають прибудинкової території, з однієї сторони, смішно, а з іншої - абсолютно цинічні дії комунальників викликають у мене ще більшу злість на їхні дії", – написав експерт на своїй фейсбук-сторінці.

УНІАН поспілкувався з експертами та юристами і з’ясував, як мешканцям столичних будинків дізнатися, за що вони насправді платять, та чи можливо оскаржити нові тарифи.

Чи виправдані оновлені цифри

"Можливо, вже справді потрібно підняти тарифи у звʼязку з тими чи іншими обставинами, але, вибачте, на скільки відсотків? І чому після вимоги однієї мешканки будинку не надали технічний паспорт будинку, згідно з яким кожен може хоча би наближено визначити витрати на будинок? Бо все інше мешканці і до цього оплачували самі", – скаржиться киянка Тетяна в одному зі столичних "будинкових" чатів.

Ці питання хвилюють більшість мешканців столиці: чи можуть управителі будинків реально обґрунтувати нові цифри у платіжках, навівши відповідні розрахунки? А якщо ні, чи можна за новими тарифами не платити?

Керівник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко констатує, що порахувати наразі економічний обґрунтований тариф на утримання будинку у столиці неможливо.

"Для того, аби сформувати економічно обґрунтовану ціну, треба зрозуміти, зокрема, технічний стан багатоквартирних будинків. У Києві проведено технічне обстеження лише 18 будинків в Дарницькому районі. Інші будинки його не проходили. Не зрозуміло, що потрібно зробити в цьому будинку, аби він, зокрема, не впав за певний час, чи потрібно його утеплювати", – зауважив експерт у розмові з УНІАН.

Поки ж цифри у платіжках залишаються, як є. Гучне обурення голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і не менш гучне публічне скасування розпорядження про проведення тарифних конкурсів не змінило цифри в платіжках та й не могло змінити.

Втім, шлях до скасування підвищених тарифів на квартплату залишається, переконують юристи.

"Можемо оскаржити процедуру підвищення. Новий розмір тарифів має бути зафіксований у протоколі загальних зборів, де повинно бути зазначено, що всі мешканці будинків знають про підвищення тарифів. Відповідно, можна апелювати, наприклад, що протокол було складено з порушеннями, чи не всі були повідомлені про зростання тарифів… Це потягне за собою відповідальність у вигляді, можливо, навіть змін у розмірі тарифів", – пояснила УНІАН адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

За її словами, споживачам, які хочуть дізнатися, звідки беруться оновлені цифри у платіжках, потрібно подати запит до відповідної обслуговуючої компанії, яка у відповідь має надати усю необхідну інформацію стосовно складових тарифу. Можна додатково поцікавитися, чи планується у будинку, наприклад, ремонт.

Але працівники обслуговуючої компанії не завжди готові розповідати, звідки беруться нові цифри, і чому вони саме такі.

"Я зіштовхувалася з тим, що керуючі компанії можуть ігнорувати такі запити. В такому разі варто звернутися до адвоката, бо на адвокатські запити вони зобов’язані відповісти", – зауважила Катерина Аніщенко.

У свою чергу, адвокат Вадим Чунжин нагадує, що має обов’язково входити до тарифу на квартплату. За його словами, це, насамперед, технічне обслуговування внутрішьобункових систем водо- та теплопостачання, а також водовідведення, електро- та газопостачання. Тобто, серед іншого, управителі мають слідкувати за "здоров’ям" насосів, що качають воду безпосередньо у будинку, а також, труб. Також саме до керуючої компанії потрібно йти, якщо є проблеми з електрикою.

По-друге, ремонти ліфтів та технічне обслуговування. Також у квартплату входять, зокрема: обслуговування димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). Останній пункт стосується нових будинків.

Крім цього, обслуговуюча компанія має займатися ремонтом даху, вікон конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків (щитових, систем опалення та інше), а також поточним ремонтом внутрішньобудинкових систем: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання, газопостачання.

І, звісно, на плечі обслуговуючої компанії лягає прибирання будинку та прилягаючої території, її благоустрій, вивезення снігу взимку та посипання тротуарів сіллю.

Зазначений перелік послуг, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, є обов’язковим. Зрозуміло, якщо в будинку немає ліфта, то, мешканці будинку не платитимуть за його обслуговування.

Разом з тим, якщо ви не отримуєте якусь послугу, а у платіжці сума не змінюється, то потрібно це зафіксувати, склавши акт. Адвокатка Катерина Аніщенко зазначає, що такий акт складається за участі, як мінімум, трьох осіб: власника квартири, представника керуючої компанії та, наприклад, власника сусідньої квартири, який міг би підтвердити, умовно, що на поверсі вже понад місяць не можуть замінити лампочку.

За що ми насправді платимо

Олег Попенко зазначає, що далеко не всі кошти, які кияни сплачують обслуговуючим компаніям, йдуть за цільовим призначенням, однак додає, що ситуація по місту неоднорідна.

"Більшість складових того, що ми сплачуємо за управління багатоквартирним будинком, так чи інакше розкрадається. Наприклад, послуги дератизації чи дезінсекції, чи перевірки димових каналів. Це послуги, які ніхто не може проконтролювати. Ніхто не знає, що реально відбувається. Тобто все на совісті ЖЕКа, а чи робить щось ЖЕК, чи ні – невідомо", – зазначив експерт.

Він зазначив, що отримав десятки скарг від людей, в будинках яких не проводилася жодна з перелічених послуг. Це ж стосується і послуг двірників.

"В мене є десятки адрес, які люди понаписували, що в них послуги прибирання під’їздів, прибудинкових територій немає. В них навіть двірників немає. Вони самі прибирають, хоча справно сплачують за ці послуги", – додав Попенко, зауваживши, що у багатьох будинках електрики та сантехніки (зростанням заробітних плат яких керуючі компанії також обґрунтовували підвищення тарифів) числяться у штаті виключно на папері, а у реальності їх ніхто не бачив.

А ще кошти киян, отримані за комуналку, подекуди спрямовуються незрозумілим структурам, які не можуть похвалитися бездоганною репутацією, що можна побачити за результатами тендерів. Зокрема, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району підписала договір на проведення капітального ремонту інженерних мереж холодного, гарячого водопостачання в одному з будинків на Проспекті Свободи за 1,46 мільйона гривень з таким собі ТОВ "Сіларк".

Ця компанія має давню тендерну історію і є фігурантом кримінальних проваджень про розкрадання бюджетних коштів. Зокрема, правоохоронці підозрюють, що переможець тендера, будучи у змові з низкою інших юридичних осіб та КП "Київтеплоенерго", завищив вартість виконаних робіт. За даними сервісу Yourcontrol, компанія фігурує у доброму десятку кримінальних проваджень, крапку в яких, щоправда, не поставлено.

Ця ж компанія виграла й тендер на капітальний ремонт іншого будинку на вулиці Кирилівській. І в тому, й іншому випадку конкурентів у "Сіларк" не виявилося. Вражає перелік пов’язаних юросіб, за даними з відкритих джерел. Тут тобі і столичний "Київводоканал", і аеропорт "Бориспіль".

У Шевченківському районі комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" погодилася сплатити понад 1,6 мільйона гривень за утилізацію опалого листя та залишків рослинного походження фігуранту кількох кримінальних проваджень - ТОВ "Крамар Еко-Регіон". Серед іншого компанія підозрюється у розтраті бюджетних коштів, які також мали б були витрачені… на утилізацію опалого листя.

У Печерському районі ще одному фігуранту кримінальних проваджень – компанії "Юніт-л" довірили ремонтувати ліфти за 4,7 мільйонів гривень. За даними слідства, ліфтова компанія разом з конкурентами завищувала ціни на свої послуги. Так, за реконструкцію ліфтів в двох під’їздах компанія попросила 731 тисячу гривень, тоді як ринкова вартість робіт складала трохи вище 500 тисяч.

У всіх зазначених тендерах брав участь лише один учасник. Чому керівники керуючих компаній погоджуються віддавати гроші киян сумнівним фірмам (чи, може, вони не мають вибору, і ми спостерігаємо лише схему легалізації штучних монополістів)? Це питання, на яке мають надати відповідь правоохоронні органи.

Олег Попенко вважає, що такі тендери неможливі без вказівки з боку районної та столичної влади і констатує, що комунальні керуючі компанії давно стали банкрутами. Попри те, що зібраних квартплат цілком мало б вистачити для їхнього нормального існування.

"Тієї вартості, яку сплачують за управління будинками кияни, вистачило би для нормального існування цих компаній, з урахуванням того, що вони багато приміщень здають в оренду, але, на жаль, вони повні банкрути. Щорічно КМДА дофінансовує їх на 20-30-50 мільйонів гривень, а кошти благополучно дерибанять", – підсумовує експерт.

Столиця вже четвертий місяць живе з оновленими тарифами на утримання будинків та прибудинкової території та новими/старими управителями. У багатьох будинках старого житлового фонду зміна цифр у платіжках, очікувано, не прискорила ремонти й заміну старих ліфтів та не призвела до якіснішого надання послуг, а лише продовжила підтримувати системи будинків у мінімально життєдайному стані. Втім, кияни можуть розібратися, за що вони змушені платити, і у випадку, якщо ці послуги систематично не надаються, спробувати оскаржити здирницьку квартплату. Або пошукати іншого управителя… Проте ніхто не дасть гарантії, що він надаватиме якісніші послуги за меншу ціну.

Якщо ви та ваші сусіди наразі оскаржуєте нові тарифи керуючих компаній, або вже домоглися скасування підвищення, напишіть нам про це на адресу: tariffs.unian@gmail.com, і ми розкажемо вашу історію.

Ярослав Конощук