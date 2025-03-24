Легенда повертається: "МакДональдз" запускає сніданки у столиці (репортаж з кухні)

Кияни більше двох років чекали на сніданки у "МакДональдз" і дочекалися: ранкове меню повернеться вже у березні. УНІАН відвідав кухню ресторану, побачив робочі процеси зсередини і навіть приготував сніданок для себе.

"Коли вже сніданки?", – такі коментарі з'являлися десятками під будь-якими постами компанії "МакДональдз" у соцмережах.

Традиційно сніданки були доступні з моменту відкриття ресторанів і до 10:00 та включали в себе страви, що відрізнялися від основного меню. Особливі бургери та роли, вівсянка і омлет та легендарний картопляник складали основу раціону поціновувачів ранішнього меню від відомого американського фастфуду.

Зважаючи на ажіотаж та прохання відвідувачів, з кінця минулого року "МакДональдз" почав поступово повертати у свої ресторани сніданки, що зникли з меню від початку повномасштабної війни. З 4 грудня 2024 року компанія запустила в тестовому режимі сніданки у Вінниці.

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Загальнонаціональний запуск ранкового меню поетапно розпочався з 13 березня у низці міст – Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі.

Cтоличний же регіон менеджмент українського "МакДональдз" залишив "на десерт" - у Києві та області сніданки з’являться вже у останній тиждень березня.

З нагоди цієї події, "МакДональдз" запросив журналістів, серед яких була кореспондентка УНІАН, до одного зі столичних закладів на надав можливість присутнім самостійно приготувати (і скуштувати) улюблені ранкові страви.

Проблемне питання сніданків

Чому взагалі повернення сніданків до меню ресторанів було проблемою для компанії? Як розповів фінансовий директор "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині Олександр Богородов, зважаючи на великий попит, компанія шукала можливості повернути ранкові страви у меню ще з 2022 року, але на заваді стояли, перш за все, повітряні тривоги та пов’язані з ними операційні складнощі.

Під час тривог усі ресторани "МакДональдз" зачиняються. А зважаючи на те, що сніданки подаються лише обмежений час (до 10 ранку), можливі попередження про повітряну атаку могли ще більше скоротити час на приготування та подачу ранкових страв, що ускладнювало планування та підвищувало ризик списання продуктів.

""МакДональдз" адаптував меню сніданків і продовжив ранкове меню до 10:30, щоб зробити приготування страв максимально ефективним та оптимізувати роботу кухні в поточних умовах", - зазначив Богородов.

Загальнонаціональному запуску сніданків передував тест у Вінниці, під час якого компанія протестувала можливості повернення ранкового меню, щоб зрозуміти, чи матиме запропонований формат попит серед клієнтів. І результат перевищив очікування менеджменту - під час тесту у Вінниці продали на 34% більше сніданків, ніж прогнозувалось. У компанії зазначали, що деякі люди навіть спеціально приїжджали до Вінниці з інших міст, аби зранку відвідати "МакДональдз" і знову скуштувати улюблені страви.

Старі добрі бургери та новинки

Наразі в Україні працюють 109 зі 124 ресторанів "МакДональдз" (деякі зачинені з безпекових міркувань). І сніданкові меню, на жаль, будуть доступні не усюди – не пощастило 12 закладам у Полтаві, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі, Кропивницькому та Олександрії.

Основна причина — повітряні тривоги, які лунають у цих містах частіше, що ускладнює перехід з ранкового меню на основне. Також сніданки не будуть доступні в 11 ресторанах, що розташовані на фудкортах у торговельних центрах, оскільки їхній графік роботи не дозволяє забезпечити ефективні продажі ранкового меню.

Наразі ранкове меню вже доступне у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремче, Ковелі, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах, Житомирі, Глибочиці, Чернігові та Одесі. Аби ще більше людей мали можливість скуштувати сніданки, "МакДональдз" працює над їхнім поверненням у решті міст.

Компанія порадувала клієнтів появою новинок в ранковому меню – новачками стали "Подвійний Чікен Фреш МакМафін" і тости з сиром і беконом. А от класичного омлету, омлету з беконом та великого сніданку не буде, оскільки ці страви складніші і, відповідно, довші в приготуванні, ніж інші позиції, що ускладнює роботу в поточних умовах.

Представники компанії зазначили, що "МакДональдз" продовжуватиме періодично радувати українців новинками в меню, зокрема, компанія налаштована розширяти лінійку страв з курки. Новинки можуть періодично додаватися до асортименту на визначений час. Серед хітів у компанії згадали "Біг Біф Чіз" і "Біг Чікен Чіз", які минулого року двічі з'являлися в меню через шалену популярність.

Візит у "святиню"

Родзинкою заходу став досвід перебування на кухні закладу: журналісти змогли відчути на собі вимоги до чистоти та безпеки легендарного американського фастфуду та побачити виробничі процеси зсередини. Усім присутнім видали захисні халати і шапочки (а для власників бороди передбачені навіть "наборідники") – і ми почали рух до святині ресторану.

Проходимо коридором, де розташувались кілька дверей, що ведуть у різноманітні приміщення. Є кімната відпочинку для персоналу, пральні машини і прасувальна дошка для форми співробітників, далі – складські приміщення, кожне з яких має визначену для зберігання тих чи інших продуктів температуру. Напівфабрикати зберігаються у морозильних умовах, тому поруч стоїть вішак з куртками для працівників.

Побачили ми і пристрій для приготування напоїв. Не секрет, що улюблені багатьма "Кока-кола", "Фанта" і "Спрайт" готуються безпосередньо у закладах із концентрованих сиропів з водою та вуглекислим газом. Тому напої мають особливий смак і відрізняються від магазинних у пляшках.

Нарешті підходимо до кухні – і спочатку, звісно, треба ретельно помити руки за інструкцією. До речі, навіть миття рук тут суворо регламентується – біля умивальника висить спеціальний планшет, в якому відмічаються співробітники, що пройшли гігієнічну процедуру. Працівники підготувалися і навіть внесли в планшет прізвища журналістів, тому все було по-справжньому: помили руки – відмітилися.

Авторка цих рядків носить окуляри, і працівник ресторану навіть вніс цю інформацію в планшет. Носіння аксесуарів – прикрас, годинників – забороняється, оскільки, як зазначають співробітники, сторонні речі можуть забруднити продукти. Виняток становлять гладкі обручки – їх можна залишити, але з камінцями – вже не можна (через ризик потрапляння у страву). Тому мій годинник, каблучка і сережки ще перед походом на кухню відправилися у сумку.

Нарешті заходимо туди, де все шкварчить, кипить і… смачно пахне. Працівники кухні рухаються в шаленому темпі, готуючи страви для клієнтів. Все відбувається в усталеному порядку: кухня поділена на зони, де готуються інгредієнти "в прямому етері", у кожного працівника – свої визначені обов’язки.

Є зони грилю, фритюру, де смажаться заморожені інгредієнти – котлети, нагетси, які потім зберігаються у спеціальних відсіках. Так само у кожного інгредієнта – від листя салату і помідорів до сиру – є свої місця. Отримавши замовлення, працівник швидко готує страву – збирає бургер чи загортає рол. Готова страва одразу запаковується і відправляється у зону видачі.

Для нас були виділені окремі "станції" зі сніданковими інгредієнтами, і кожен зміг приготувати собі улюблену страву під пильним наглядом досвідченого працівника. Продукти для сніданків дещо відрізняються від основного меню, тому котлети, булочки для бургерів, соуси були підготовлені заздалегідь ексклюзивно для гостей.

Кореспондентка УНІАН власноруч приготувала свій улюблений ранковий бургер – "Фреш МакМафін". Починається все з булочок, які вже завчасно розморожені. Їх слід розділити навпіл і відправити на смаження у спеціальний тостер, що дозволяє їм тримати форму, хрусткість і не розмокати від соусу. Після звукового сигналу, що сповіщає про завершення процесу, можна приступати до збирання.

Частини булочки кладуться одразу на упаковку, далі - два пшики соусу, слайс помідора, 14 грамів салату (в моєму випадку це була жменька "на око") і, нарешті, котлета і сир. Готові котлети зберігаються у спеціальному відсіку, що підтримує потрібну температуру.

Співробітник допомагає загорнути бургер, і, нарешті, смаколик може відправлятися у зону видачі, звідки забирали ми його власноруч. Загалом увесь цей процес тривав близько п’яти хвилин.

Поруч із нами - зона приготування картоплі фрі, яка у замороженому вигляді смажиться у фритюрі з додаванням певної кількості солі, а далі протягом точно визначеного часу зберігається в очікуванні замовлення. У компанії зазначають, що якщо час вичерпано - цілий кошик картоплі відправляється у смітник. Щоправда, поки ми були присутні на кухні, переконатися у цьому на власні очі змоги не було.

Найближче до кас - зона з напоями і соусами. Чергова співробітниця допомагає нам зібрати свої ранкові страви, і нарешті можна відправлятися в залу ресторану, знімати захисний одяг та куштувати свої витвори.

…Таким чином, журналісти стали першими щасливчиками, що змогли поласувати ранковим меню в столиці Проте вже цього тижня така можливість з'явиться у решти киян та жителів області, а також інших міст.

Катерина Жирій