Максимальний термін угоди розрахований до 20 років.

Міністерство охорони здоров'я та підприємство "Укрфінжитло" підписали договір з метою реалізації механізму забезпечення медичних працівників України житлом в лізинг під пільгові 5% річних.

Про це повідомило Міністерство фінансів на своєму офіційному сайті.

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"Сьогодні підписано першу угоду між "Укрфінжитлом" і МОЗ, що дозволить працівникам медичної сфери, які отримують заробітну плату з бюджету, придбати житло в лізинг під 5 %. Це лише перший крок. Мінфін ініціюватиме підписання таких угод з усіма відомствами, щоб всі працівники бюджетної сфери - медики, військові, поліцейські, вчителі, які отримують зарплату нижче ринкової, мали можливість придбати житло на пільгових умовах. У короткостроковому періоді планується придбати 12 тис. квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг", – цитує міністра фінансів Сергія Марченка прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що максимальний термін угоди розрахований до 20 років.

Фінансовий лізинг:

Фінансовий лізинг являє собою оренду з правом викупу предмета лізингу в кінці терміну.

9 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав нову редакцію закону "Про фінансовий лізинг".

Іпотечне кредитування:

У січні 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Постановою передбачено, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноважених банках.

Автор: Богдан Слуцький