Рівень тіньової економіки в Україні в січні-березні цього року склав 30%.

Рівень тіньова економіка в Україні в січні-березні цього року склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту, а найбільш "тінізованою" галуззю є такий вид економічної діяльності, як "транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність", де цей показник становить 44%.

Про це свідчать попередні розрахунки за методом збитковості підприємств, які презентувало Міністерство економіки на своєму порталі.

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Як додали в Міністерстві транспорту, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність за перший квартал року зменшили рівень "тіні" на 9 процентних пунктів.

Далі в цьому рейтингу йдуть видобувна промисловість, де рівень тінізації становить 38% (він скоротився на 9 процентних пунктів за вказаний період), а також фінансова і страхова діяльність – 37% тіньового обсягу валової доданої вартості та зростання на 5 процентних пунктів у першому кварталі.

Найбільш істотно зменшилася в січні-березні частка тіньового сектора в оптовій і роздрібній торгівлі - на 11 процентних пункти до 23% від обсягу валової доданої вартості у вигляді економічної діяльності, а також у переробній промисловості – на 10 п.п. - до 30%.

У сільському, лісовому та рибному господарстві цей показник продемонстрував зростання на 3 процентних пункти – до 29%.

Тіньові операції в Україні:

У лютому 2020 року Національний банк з посиланням на дослідження компанії Ernst & Young заявив, що тіньові операції в Україні становлять 23,8% від офіційного ВВП, або 846 млрд грн.

17 вересня 2021 року Міністерство економіки заявило про те, що найближчим часом закінчить розробку трирічного плану дій, які дозволять зменшити частку тіньова економіка до 25%.

Автор: Дмитро Шварц