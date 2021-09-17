Трирічний план заходів щодо зменшення тінізації економіки до 25% буде розроблений вже найближчим часом.

Міністерство економіки найближчим часом закінчить розробку трирічного плану дій, які дозволять зменшити частку тіньової економіки до 25%.

Як повідомляє прес-служба Мінекономіки, про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки України.

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За його словами, стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року, яка введена в дію указом президента, чітко вказує на нагальну необхідність вирішення саме цієї проблеми.

"Сьогодні, за попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки становить 30% від офіційного ВВП. Зараз ми зібралися для напрацювання пропозицій щодо детінізації економіки у всіх секторах, повинні розробити окремі точкові заходи, вийти на системні рішення, аж до введення інституційних змін", - цитує Любченка прес-служба.

Учасники засідання обговорили роль фінансового сектору в процесах тінізації економіки України. Було відзначено, що в цьому секторі зафіксована тенденція збільшення рівня тіньової економіки до 37% від обсягу валової доданої вартості продукту. Тому було вирішено узагальнити пропозиції для мінімізації тіньового сектора. Зокрема, запропоновано зміни до чинного законодавства, запровадження додаткових вимог щодо регулювання діяльності страхових компаній, посилення фінансового контролю та моніторингу тощо.

Під час обговорення питання про протидію тінізації тютюнової галузі вирішено посилити контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з підакцизними товарами, активізувати заходи щодо виявлення фактів незаконного виготовлення, реалізації тютюнових виробів, налагодити механізми отримання інформації каналами міжнародного співробітництва від компетентних органів іноземних держав тощо.

Тіньові операції в Україні:

У лютому 2020 року Національний банк з посиланням на дослідження компанії Ernst & Young заявив, що тіньові операції в Україні становлять 23,8% від офіційного ВВП, або 846 млрд грн.

Автор: Дмитро Шварц