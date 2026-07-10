Вакансій з бронюванням в Україні стало більше: кому платять від 100 тисяч гривень

Найвищі зарплати серед вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують штукатурам.

Кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%. Водночас кількість відгуків піднялась на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилась на 17% і наразі становить 35 тисяч гривень, йдеться в переданому УНІАН дослідженні від "OLX Робота".

Зазначається, що найбільше вакансій із можливістю бронювання роботодавці розміщують у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Одеській та Запорізькій областях. До десятки регіонів із найбільшою кількістю таких пропозицій також увійшли Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

За кількістю відгуків на OLX Робота лідерство також зберігає Київська область. Далі розташувалися Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Волинська та Рівненська області.

Відео дня

Найвищі медіанні заробітні плати у вакансіях із можливістю бронювання роботодавці пропонують у Закарпатській області – 50 тис. грн на місяць. Далі йдуть Івано-Франківська та Волинська області, де медіанна зарплата становить по 45 тис. грн, а також Тернопільська область – 43 тис. грн та Рівненська – 42 тис. грн.

До регіонів із найвищими зарплатами також увійшли:

Львівська область – 40 тис. грн;

Київська область – 38 тис. грн;

Житомирська область – 37,5 тис. грн;

Полтавська область – 35,5 тис. грн.

Водночас найнижчі медіанні заробітні плати серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Харківській області – 28 тис. грн та Чернівецькій області – 25,65 тис. грн.

Кого шукають роботодавці

Аналітики OLX Робота зазначають, що найбільше вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують водіям. Також до десятки професій із найбільшою кількістю таких пропозицій увійшли будівельники, вантажники, різноробочі, продавці, автослюсарі, зварювальники, касири та комірники.

Схожа ситуація і за кількістю відгуків. Найбільший інтерес кандидатів спостерігається до вакансій водіїв. Також серед лідерів є вакансії у категорії "Виробництво/Робітничі спеціальності", будівельників, різноробочих, вантажників, охоронців, продавців, касирів і комірників.

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що більшість вакансій із можливістю бронювання сьогодні припадає саме на робітничі професії.

"Можливість бронювання найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробництва, будівництва, логістики та транспорту. Саме тому серед вакансій переважають водії, будівельники, вантажники, автослюсарі, зварювальники та інші робітничі спеціальності. Водночас саме у цих сферах вже тривалий час зберігається дефіцит кадрів, тому роботодавці не лише пропонують можливість бронювання, а й конкурують за працівників рівнем заробітної плати", - відмітила Абдулліна.

Кому пропонують найвищі зарплати

Найвищі медіанні заробітні плати серед вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують штукатурам – 101 250 грн на місяць. Далі у рейтингу фасадники із медіанною зарплатою 97 500 грн, рихтувальники – 87 500 грн, мулярі – 82 500 грн та плиточники – 72 500 грн.

До професій із найвищими зарплатами також увійшли:

далекобійник – 70 000 грн;

таксист – 57 500 грн;

механік – 57 500 грн;

маляр – 57 500 грн;

будівельник– 55 520 грн.

Водночас найнижчі медіанні заробітні плати серед вакансій із можливістю бронювання пропонують медсестрам – 16 750 грн, прибиральницям – 17 250 грн та касирам – 19 900 грн на місяць.

Робота в Україні - головні новини

Під час літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно зростає потреба у працівниках сфери обслуговування, торгівлі та логістики. За результатами дослідження від "OLX Робота", найбільше заробляють водії, кухарі та різноробочі.

19 червня повідомлялося, що у прифронтових областях найбільший попит фіксувався на продавців, водіїв і різноробочих. При цьому на багато вакансій громадяни стали відгукуватися рідше, що свідчить про поглиблення дефіциту кадрів в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: