Перенесення виробництва iPhone у США пов'язане з низкою проблем.

Президент США Дональд Трамп мріяв про повернення виробництва в США, зокрема компанії Apple. Свій шлях до мети американський лідер почав з колосальних мит щодо Китаю.

Видання Bloomberg пише, що для Трампа стало б перемогою, якби з'явилася вітчизняна версія iPhone.

Apple навряд чи перенесе виробництво iPhone у США в доступному для огляду майбутньому з низки причин, включно з браком потужностей і робочої сили, необхідних для виробництва. Крім того, у країні немає багатої екосистеми постачальників, виробничих та інженерних ноу-хау, які є в Азії.

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Також компанія більше зосереджена на тому, щоб перетворити Індію на нове джерело iPhone для США. Партнери Apple будують у цій країні другий за величиною у світі завод з виробництва iPhone, знижуючи залежність компанії від Китаю.

Найбільші заводи Apple FATP - це майже міста, в яких мешкають кілька сотень тисяч людей, є школи, спортзали, медичні заклади та гуртожитки.

"Яке місто в Америці кине все і будуватиме тільки iPhone? Адже в Китаї в ланцюжку поставок Apple зайняті мільйони людей", - каже Метью Мур, співзасновник стартапу і колишній інженер-технолог Apple. "У Бостоні проживає понад 500 000 осіб. Усе місто повинно буде зупинити всі справи і почати збірку iPhone".

Розробка нових iPhone та інших продуктів починається в лабораторіях Apple у Кремнієвій долині. Але інженери та операційні фахівці компанії проводять місяці або роки в тісній співпраці з Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. та іншими постачальниками, щоб налагодити складання нових пристроїв.

Крім цього, в Китаї мільйони людей, навчених управлінню обладнанням, і ті, що мають навички, необхідні для складання iPhone, що, як і раніше, вимагає багато ручної праці.

Один із популярних контраргументів полягає в тому, що Apple має купити землю в США і створити повністю роботизоване й автоматизоване виробництво iPhone, щоб усунути проблеми, пов'язані з людським фактором. Це поки що нереально, вважають експерти. Китай має доступ до дешевшої автоматизації і поки що не може реалізувати таку концепцію.

За їхніми словами, темпи розробки iPhone ускладнюють автоматизацію процесів, оскільки вони часто змінюються. Більша частина обладнання, необхідного для виробництва, також виробляється в Китаї, а нові матеріали і компоненти вимагають переналагодження складальних ліній.

Заводи в Індії можуть допомогти Apple уникнути китайських мит. Приблизно 35 мільйонів пристроїв, які компанія випускає на рік, можуть покрити значну частину потреб у США. Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік і пропонує сім моделей у різних кольорах і з різним об'ємом пам'яті, що робить процес виробництва складнішим, а масштаби, які пропонуються в Китаї, ще важливішими.

Американці можуть позбутися улюблених товарів через мита

Торгова війна президента США Дональда Трампа може позбавити американців як нішевих товарів, так і тих, без яких громадяни США не можуть обійтися. Серед таких товарів - смартфони iPhone, шерсть борсуків та інших тварин, тостери, ковдри з підігрівом і будильники.

Ставки особливо високі, коли йдеться про домінування Китаю в поставках найважливіших мінералів і металів.

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