Ставки особливо високі, коли йдеться про домінування Китаю в поставках найважливіших мінералів і металів.

Після десятиліть торговельної інтеграції китайські компанії стають дедалі важливішими постачальниками товарів і матеріалів до США. Торгова війна Дональда Трампа може позбавити американців як нішевих товарів, так і тих, без яких громадяни США не можуть обійтися

Видання Bloomberg пише, що торік смартфони - переважно iPhone від Apple - становили 41 мільярд доларів і стали найбільшим імпортом США з Китаю. Понад 70% всього імпорту смартфонів припадає на Китай.

При цьому Пекін постачає всю шерсть борсуків та інших тварин, імпортовану в США для виготовлення пензлів. Він також постачає майже 90% ігрових консолей, які американські споживачі купують за кордоном.

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Президент США Дональд Трамп запроваджував мита, щоб відновити баланс світової торгівлі та повернути виробництво до Штатів, скасувавши десятиліття офшоризації американських і міжнародних компаній, які збудували складні ланцюжки поставок, що проходять через Китай та інші азійські країни. Але майже повна залежність від деяких товарів, вироблених у Китаї, означає, що багато споживачів і підприємств зіткнутися з жорстокою реальністю.

Понад 99% тостерів, ковдр з підігрівом і будильників, які імпортують США, вироблені в Китаї. Те ж саме стосується понад 90% складних парасольок, вакуумних колб, штучних квітів, світлодіодних ламп і дерев'яних вішалок для одягу.

Ставки особливо високі, коли йдеться про домінування Китаю в поставках найважливіших мінералів і металів, причому Пекін дедалі частіше використовує свій контроль над виробництвом і переробкою як геополітичний інструмент. Минулого року китайські компанії поставили майже 80% скандію та ітрію.

Варто зазначити, що Пекін уже запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що загрожує глобальним постачанням ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва - від електромобілів до зброї.

Торгова війна США і Китаю - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення базового мита в 10% на імпорт з усіх країн, за винятком Канади і Мексики, а також додаткових мит для приблизно 60 країн, включно з Китаєм.

Пекін отримав додаткове мито в 34%, що разом із попередніми становило 54%. У відповідь Пекін оголосив про введення додаткового мита в 34% на всі американські товари.

8 квітня США оголосили про введення сукупного мита в розмірі 104% на імпортовані з Китаю товари, що стало ескалацією торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Пекін не залишився в боргу і підвищив мита на американські товари до 84%, загостривши торгову війну.

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