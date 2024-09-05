Міжнародний валютний фонд стане першим великим міжнародним фінансовим органом, який відправить свою офіційну місію до РФ після вторгнення в Україну в лютому 2022-го. Про це повідомляє Reuters.
Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в онлайн-форматі 16 вересня, а згодом очікується візит делегації до Москви, де відбудуться зустрічі з російськими офіційними особами. Очолювати місію буде аргентинець Жак Міньян.
Багато західних країн піднімали питання про можливість виключення Росії з МВФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Але це виявилося складним через перешкоди з боку інших членів організації.
Зазначимо, що МВФ активно критикували на Заході через "занадто оптимістичні" прогнози щодо стану економіки РФ, яка зіткнулась із санкціями.
Співпраця МВФ з Україною – останні новини
Раніше МВФ виступив проти планів Заходу щодо використання заморожених активів РФ. Причиною цього назвали побоювання щодо "підриву" світової валютної системи.
А нещодавно повідомлялось про те, що МВФ схиляє Україну до підвищення податків та девальвації гривні. Ці умови нібито є необхідними для подальшого виділення допомоги.
Якщо у фінансовій організації вирішать, що Київ здатен досягти цільових показників програми та має кошти для задоволення фінансових потреб, то він може розраховувати на 1,1 млрд доларів.