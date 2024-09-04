Україні необхідно залучити кошти для покриття бюджетного дефіциту.

Міжнародний валютний фонд має намір підштовхнути Україну до прискореної девальвації гривні, зниження відсоткових ставок і посилення роботи з підвищення податків, щоб закрити дірку в бюджеті.

Видання Bloomberg пише, що ці умови необхідні для подальшого виділення допомоги Києву. Якщо представники МВФ вирішать, що Україна досягає цільових показників програми та має достатньо коштів для задоволення своїх фінансових потреб, то вона отримає 1,1 мільярда доларів.

Однак Національний банк України проти подальшого ослаблення гривні. Валюта вже втратила понад 10% з жовтня, коли скасували фіксований обмінний курс. За словами джерел, такий крок поставить під сумнів здатність НБУ підтримувати цінову стабільність. Девальвація, як і підвищення податків, також матиме політичні наслідки.

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Україні потрібна міжнародна підтримка у вигляді зброї та грошей, адже вона намагається перемогти в повномасштабній війні, розв'язаній РФ у лютому 2022 року.

Державні фінанси України підтримуються приблизно 122 мільярдами доларів міжнародної допомоги від США, ЄС та інших союзників, а також МВФ. За останніми оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигала, у 2025 році країні загрожує бюджетний дефіцит у 15 мільярдів доларів.

Щоб заткнути цю діру, МВФ планує закликати НБУ прискорити девальвацію гривні та пом'якшити монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки мають призвести до збільшення доходів бюджету України в національній валюті та здешевлення запозичень для міністерства фінансів.

За словами джерел, представники МВФ також розкритикували план уряду щодо підвищення кількох податків як надто м'який і закликали український уряд розглянути можливість підвищення ширшого спектра мит. Однією з можливих пропозицій є підвищення ПДВ, ставка якого зараз 20%.

Підвищення податків в Україні - останні новини

3 вересня парламент України не зміг ухвалити закон, який би збільшив "військовий збір" на доходи фізичних осіб і розширив би його на приватних осіб, що займаються бізнесом, що відображає непопулярність таких кроків серед громадян, які переживають мобілізацію, занепокоєних корупцією, регулярними відключеннями світла через удари РФ і підвищенням цін на електроенергію.

Команда МВФ перебуватиме в Україні приблизно тиждень, починаючи з 4 вересня. Представники Фонду мають намір вирішити, чи слід виділяти наступні 1,1 млрд доларів із програми допомоги на суму 15,6 млрд доларів.

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