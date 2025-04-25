У довоєнний 2021 рік в Україні налічувався 41 млн жителів.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив оцінку чисельності населення України та прогноз щодо її подальшої динаміки. Ця інформація наведена у квітневому огляді світової економіки World Economic Outlook за 2025 рік.

За оцінками МВФ, населення України в 2025 році складає 32,9 млн осіб. Від початку повномасштабного вторгнення кількість українців щороку зменшувалася.

Так, згідно з даними фонду, у довоєнний 2021 рік в Україні налічувався 41 млн жителів. Вже у 2022 році чисельність населення скоротилася до 34,5 млн, у 2023-му – до 34 млн, 2024-му – до 33,3 млн осіб.

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За прогнозом МВФ до 2030 року, чисельність населення в Україні буде змінюватися:

2026 рік – 33,38 млн осіб;

2027 рік – 34 млн осіб;

2028 рік – 33,98 млн осіб;

2029 рік – 33,96 млн осіб;

2030 рік – 33,94 млн осіб.

Прогноз МВФ щодо закінчення війни

Як писав УНІАН, в березні Міжнародний валютний фонд оновив свій базовий прогноз, у якому все ще передбачається, що війна в Україні може завершитися в останні місяці 2025 року, хоча "ризики залишаються винятково високими".

У звіті йдеться, що прогрес у справі припинення війни теж може сприяти поліпшенню економіки України. Однак фонд зазначає, що переговори перебувають на початковій стадії, і є ризики змін у фінансовій та безпековій підтримці міжнародними партнерами.

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