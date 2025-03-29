Міжнародний валютний фонд також описав ризики для економіки через триваючу війну.

Міжнародний валютний фонд оновив свій базовий прогноз, у якому все ще передбачається, що війна в Україні може завершитися в останні місяці 2025 року. Хоча "ризики залишаються винятково високими".

Крім того, у звіті МВФ повідомляється, що на зростання економіки України поточного року негативно вплинуть і нещодавні атаки окупантів на газову інфраструктуру, і закриття найважливішої вугільної шахти під Покровськом. Але перспективи аграрного експорту залишаються позитивними. Міжнародні резерви очікуються на рівні $56,8 млрд до кінця року, що пов'язано з прискореним надходженням коштів за програмою ERA.

Водночас у меморандумі йдеться, що прогрес у справі припинення війни теж може сприяти поліпшенню економіки України. Однак фонд зазначає, що переговори перебувають на початковій стадії, і є ризики змін у фінансовій та безпековій підтримці міжнародними партнерами.

Відео дня

Інші новини про процес закінчення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ готує масштабний наступ на весь 2025 рік. З наближенням весняного періоду активних бойових дій аналітики та військове командування вказують на можливий широкомасштабний натиск уздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

А ось у матеріалі The Telegraph ідеться про те, що ситуація на фронті вказує, що перемир'я може настати до Великодня. Насамперед колишньому офіцеру британського спецпідрозділу SAS у вічі впадала в око активність українських військ у прикордонні Бєлгородської області Росії, де, за його даними, ЗСУ не бояться ризикувати дефіцитною західною бронетехнікою.

Вас також можуть зацікавити новини: