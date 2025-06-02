У компанії радять клієнтам, які розпочинають підприємницьку діяльність, відкривати ФОП.

У компанії "Нова пошта" пояснили, яких відправників торкнуться нові обмеження на посилки, що були запроваджені з 1 червня 2025 року.

Пресслужба компанії підкреслює, що мова йде виключно про посилки з післяплатою, за які відправник очікує на повернення коштів від отримувача. Звичайних посилок нові обмеження не торкаються.

""Нова пошта" не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються. Наша мета – створити умови для легкого користування послугами без перешкод і додаткових питань для тих, хто торгує. Але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави, нас змушують вводити нові процедури та правила", – повідомила компанія у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що згідно з вимогами, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов'язані перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, в тому числі їхні цілі, характер, зв'язки.

У пресслужбі зазначили, що якщо фізична особа отримує велику кількість післяплат, то фінансовий партнер компанії – NovaPay, зобовʼязаний обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей.

"Якщо ви плануєте або розпочинаєте підприємницьку діяльність – відкривайте ФОП або іншу юридичну форму роботи. А ми готові швидко та зручно заключити договори на послуги доставки та грошових переказів, що полегшить вам роботу", – додали в компанії.

Обмеження від "Нової пошти"

Як писав УНІАН, з 1 червня сервіс NovaPay встановив нові ліміти для онлайн-оплат і грошових переказів, які визначатимуться індивідуально для кожного користувача.

Повідомлялося, що деяким підприємцям і постійним клієнтам "Нової пошти" вже почали надходити листи й дзвінки, що вже з 1 червня фізичні особи зможуть надсилати післяплатою не більше 5 посилок на місяць, а загальна сума таких відправлень не зможе перевищувати 30 тисяч гривень. При цьому, якщо будуть зафіксовані операції, які схожі на підприємницьку діяльність, NovaPay може запросити надати інформацію про походження цих коштів.

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