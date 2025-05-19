Фулфілмент-центр компанії знаходиться у Варшаві / фото УНІАН

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила фулфілмент-центр та власний митний склад у Польщі, повідомляє пресслужба компанії.   

"Нова пошта" розширює присутність у Європі - у Польщі стартував новий фулфілмент-центр для e-commerce, що дозволяє бізнесу зосередитись на розвитку продукту, маркетингу та клієнтському сервісі, а всі складські та логістичні процеси бере на себе "Нова пошта", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що фулфілмент-центр компанії знаходиться у Варшаві і має площу 400 м². Він надає такий комплекс послуг:

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  • зберігання товарів;
  • обробка, комплектація та пакування замовлень;
  • маркування, палетування;
  • завантаження та вивантаження; доставка кінцевому споживачу. 

Крім того, компанія відкрила власний митний склад у Польщі. Українському бізнесу це дозволить зберігати на складі "Нової пошти" у Варшаві товари без розмитнення до 90 днів. Товари проходитимуть процес розмитнення тільки після надходження заявки від реального покупця. 

У пресслужбі додали, що паралельно з розвитком у Європі, "Нова пошта" активно розвиває фулфілмент-інфраструктуру і в Україні. Склади компанії працюють у Києві, Львові та Рівному.

Довідка УНІАН. Фулфілмент - це сервіс, який бере на себе всі рутинні процеси: зберігання товару, збір замовлень, пакування та швидку доставку до вашого клієнта. 

Нова пошта - останні новини  

9 травня "Нова пошта" вимушено закрила останнє відділення в Костянтинівці Донецької області. Попри масовані російські обстріли, у відділенні продовжували працювати двоє людей.

У березні компанія відкрила власне стаціонарне відділення у Нідерландах у місті Утрехт. Термін доставки з України до Нідерландів становить від 6 днів. У "Новій пошті" тоді повідомили, що в новому відділенні в Утрехті клієнти можуть відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 100 кг. 

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