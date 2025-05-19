Український бізнес зможе зберігати на складі компанії товари без розмитнення до 90 днів.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила фулфілмент-центр та власний митний склад у Польщі, повідомляє пресслужба компанії.

"Нова пошта" розширює присутність у Європі - у Польщі стартував новий фулфілмент-центр для e-commerce, що дозволяє бізнесу зосередитись на розвитку продукту, маркетингу та клієнтському сервісі, а всі складські та логістичні процеси бере на себе "Нова пошта", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фулфілмент-центр компанії знаходиться у Варшаві і має площу 400 м². Він надає такий комплекс послуг:

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зберігання товарів;

обробка, комплектація та пакування замовлень;

маркування, палетування;

завантаження та вивантаження; доставка кінцевому споживачу.

Крім того, компанія відкрила власний митний склад у Польщі. Українському бізнесу це дозволить зберігати на складі "Нової пошти" у Варшаві товари без розмитнення до 90 днів. Товари проходитимуть процес розмитнення тільки після надходження заявки від реального покупця.

У пресслужбі додали, що паралельно з розвитком у Європі, "Нова пошта" активно розвиває фулфілмент-інфраструктуру і в Україні. Склади компанії працюють у Києві, Львові та Рівному.

Довідка УНІАН. Фулфілмент - це сервіс, який бере на себе всі рутинні процеси: зберігання товару, збір замовлень, пакування та швидку доставку до вашого клієнта.

Нова пошта - останні новини

9 травня "Нова пошта" вимушено закрила останнє відділення в Костянтинівці Донецької області. Попри масовані російські обстріли, у відділенні продовжували працювати двоє людей.

У березні компанія відкрила власне стаціонарне відділення у Нідерландах у місті Утрехт. Термін доставки з України до Нідерландів становить від 6 днів. У "Новій пошті" тоді повідомили, що в новому відділенні в Утрехті клієнти можуть відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 100 кг.

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