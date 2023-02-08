Перше відділення Nova Post планують відкрити у Вільнюсі.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкриє перше відділення в Литві вже у середині березня, у якому можна відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1 тис. кг.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі компанії. Зазначається, що перше відділення Nova Post буде відкрито у столиці Литви - Вільнюсі. "Вже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі. І все це робити легко та швидко, як і завжди з "Новою поштою", - йдеться в повідомленні.

Перше відділення Nova Post у Вільнюсі це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1 тис. кг. Його адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

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Новини "Нової пошти" - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 10 січня стало відомо, що "Нова пошта" відкрила у столиці Польщі - Варшаві перше вантажне відділення Nova Post, яке приймає не тільки посилки та документи, а й відправлення до 1 тис. кг.

Наприкінці грудня стало відомо, що компанія з початку 2023 року змінює тарифи, оскільки зросли витрати, необхідні для того, щоб під час війни здійснювати доставку вчасно.

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