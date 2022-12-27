Як зазначили в компанії, зміни прийнято, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни.

Логістична компанія "Нова пошта" оголосила, що з початку 2023 року вносить зміни до своїх тарифів через зростання витрат.

"Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, "Нова пошта" з початку 2023 року вносить зміни до тарифів. Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни", - повідомляє прес-служба "Нової пошти".

В компанії відзначили, що вартість доставки у відділення та поштомати відтепер буде розраховуватися однаково.

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Крім того, "Нова Пошта" скасовує додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.

Також зазначається, що тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомати становитиме 55 грн.

Нові тарифи "Нової пошти" - детальніше

Посилка між відділеннями та поштоматами по місту: до 2 кг - 50 грн; до 10 кг - 80 грн; до 30 кг - 120 грн.

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні: до 2 кг - 70 грн; до 10 кг - 100 грн; до 30 кг - 140 грн;

Доплата за доставку/забір кур’єром для відправлень до 30 кг - +35 грн до тарифу. За кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг - +100 грн до тарифу.

Додатково про нові тарифи можна дізнатися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" з 1 січня 2023 року знизить вартість тарифу на пересилання посилок EMS з України до Польщі.