В компанії пообіцяли відкрити до кінця року ще 17 відділень в Німеччині.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у німецькому місті Гамбург та вже третє відділення Nova Post у Німеччині.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі компанії. Зазначається, що відділення розташоване за адресою: м. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097. У ньому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 100 кг з понеділка по суботу. Термін доставки в Україну становить від 5 днів.

Крім того, в компанії пообіцяли, що до кінця року відкриють ще 17 відділень в Німеччині. А саме: в Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Кельні, Дюссельдорфі, Дрездені тощо.

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Також найближчим часом планується надати можливість клієнтам отримувати посилки з України в поштомати та пункти видачі у магазинах.

"Нова пошта" в Німеччині

Наприкінці червня 2023 року "Нова пошта" відкрила своє перше відділення в Німеччини. У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. Німеччина стала п’ятою країною Європейського Союзу, де з’явились відділення Nova Post.

У липні "Нова пошта" відкрила друге відділення у Німеччині. Цього разу в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Відділення там приймає посилки та вантажі до 100 кг й розташоване за адресою Osnabrücker Str. 1, 10589.

Вартість доставки з України в Німеччину: посилки до 1 кг - 250 грн; посилки до 2 кг - 400 грн; посилки до 10 кг - 600 грн; посилки до 30 кг - 1 тис. 200 грн.

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