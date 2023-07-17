Компанія планує до кінця літа відкрити відділення у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила друге відділення в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі компанії.

Зазначається, що відділення приймає посилки та вантажі до 100 кг та розташоване за адресою м. Берлін, Osnabrücker Str. 1, 10589. Клієнти можуть отримувати послуги з понеділка по суботу включно, неділя вихідний. Термін доставки в та з України становить від 5 робочих днів.

Як зазначив СЕО Nova Post в Німеччині Сергій Симонов, компанія планує до кінця літа відкрити близько 10 відділень Nova Post: у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні тощо. Крім того, ведуться перемовини з місцевим партнером з приводу розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7 тис. 500 пунктів видачі по всій країні.

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В прес-службі також відзначили, що найчастіше українці пересилають одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки.

"Нова пошта" продовжує відкривати відділення за кордоном

Як повідомляв УНІАН, 30 червня українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в столиці Німеччини Берліні. Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post.

Крім того, раніше, 5 червня, "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у столиці Чехії. Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до тисячі кілограм для відправки та отримання.

Також 16 червня компанія відкрила друге відділення Nova Post в Празі. Поштове відділення в Празі приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.

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