Раніше у люксового бренду в Росії працювало 17 магазинів, переважно в Москві.

Французький модний бренд Chanel, який залишався в РФ після початку повномасштабної війни в Україні, все таки змушений припинти роботу і розірвати договори оренди бутиків.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на джерела на ринку нерухомості. Так, за словами джерел, Chanel веде переговори з орендодавцями про припинення договорів оренди приміщень, де працювали магазини бренду.

Проте у Chanel ці дані не коментують.

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Джерела припустили, що компанія відмовиться і від флагманського магазину в "Женевському домі" на Петрівці, 7 у Москві. Однак, власник нерухомості ці дані поки не підтвердив.

Присутність Chanel у РФ

Раніше у люксового бренду в Росії працювало 17 магазинів, переважно в Москві. Ті, що розташовувалися у великих торгових центрах уже закриті.

У 2022 році російське представництво компанії знизило виручку вчетверо, до 4,5 млрд руб, чистий збиток становив 1,8 млрд руб проти прибутку 1,7 млрд руб в 2021 році.

Прибутковість роботи бренду у РФ знизила заборона Євросоюзу на експорт у Росію предметів розкоші дорожче 300 євро.

У подібному з Chanel становищі опинились усі іноземний люксові товари в РФ. Тому компанії, які оголосили про відхід, але зберігали оренду, зараз також розривають договори оренди. У РФ вже немає магазинів LVMH, Kering з її Gucci, а також бутиків Hermes і Burberry.

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