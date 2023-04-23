Місцевим бутикам довелося несолодко.

У Берліні магазинам таких будинків "високої моди", як Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton та Rolex довелося несолодко.

Їхні магазини зазнали атаки з боку активістів місцевого екологічного руху "Останнє покоління". За даними Bild, інцидент стався вранці 22 квітня.

Цього дня "жертвами" молодих людей стали вітрини бутиків на бульварі Курфюрстендам на заході Берліна - їх залили фарбою.

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За даними ЗМІ, в Німеччині кліматичні активісти з кожним днем стають все більшою проблемою для суспільства й викликають роздратування. Їх поведінку часто порівнюють з діяльністю релігійних фанатиків.

Часто активісти просто приклеюють себе до проїжджої частини, щоб звернути увагу суспільства на кліматичні проблеми, що призводить до заторів. Такі витівки набридли німцем і сьогодні деякі з них навіть відзначилися грубими образами на адресу активістів, зазначає Bild.

Витівки активістів у Берліні

Нагадаємо, що випадок з вітринами "люксових" магазинів - лише "верхівка" з арсеналу витівок, до яких вдаються місцеві екоактивісти в Берліні.

Напередодні Нового року вони відзначилися по-особливому й зіпсували німцям ялинку. Зокрема, вони вирішили вкоротити головне святкове дерево німецької столиці й відрізали від нього два метри.

Тоді відповідальність за скоєне взяли на себе активісти групи Last Generation. Вони заявили, що уряд ФРН має зробити більше для боротьби з глобальним потеплінням.

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