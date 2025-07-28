Штраф для компанії може скласти до 6% від її річного світового обороту.

Китайській онлайн-платформі Temu загрожує серйозний штраф від Євросоюзу, який може скласти до 6% її світового обороту. Причиною є порушення закону про цифрові послуги та продаж нелегальних товарів.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Докази свідчать про високий ризик для споживачів у ЄС зіткнутися з нелегальними товарами на платформі", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з аналізом Єврокомісії, оцінка ризиків Temu від жовтня 2024 року була неточною та спиралася на загальну галузеву інформацію, а не на конкретні деталі про власний ринок. Зокрема, проведений в рамках "таємної закупівлі" аналіз показав, що споживачі, які здійснюють покупки на Temu, з великою ймовірністю знайдуть товари, що не відповідають нормам (серед них – дитячі іграшки та дрібна електроніка).

"Якщо попередні висновки будуть остаточно підтверджені, Комісія ухвалить рішення про недотримання вимог, в якому буде встановлено, що Temu порушує статтю 34 Угоди про ділові технології (DSA). Таке рішення може призвести до штрафів у розмірі до 6% від загального світового річного обороту постачальника та зобов'язання вжити заходів для усунення порушення", - йдеться у заяві Єврокомісії.

Заходи проти китайських онлай-платформ

ЄС розглядає можливість запровадити збір у розмірі 2 євро за обробку малоцінних посилок, що надходять у рамках електронної комерції.

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт висловив занепокоєння щодо небезпеки деяких товарів, які продаються на китайських торговельних онлайн-платформах Shein і Temu. Він вважає, що виявлені факти токсичності та порушень стандартів безпеки вимагають рішучих дій для захисту європейських споживачів.

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