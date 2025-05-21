Блок планує поетапно скасувати безмитне ввезення для товарів дешевше 150 євро.

ЄС розглядає можливість запровадити збір у розмірі 2 євро за обробку малоцінних посилок, що надходять у рамках електронної комерції. Блоку доводиться боротися з мільярдами дешевих товарів, що продаються на маркетплейсах.

Видання Reuters пише, що 2024 року митні органи ЄС опрацюють близько 4,6 мільярда малоцінних посилок, куплених в Інтернеті, 91% із Китаю, що вдвічі більше, ніж 2023 року.

У лютому Єврокомісія заявила, що скасує безмитний режим для малоцінних вантажів вартістю не більше ніж 150 євро, але не раніше 2028 року. Комісія також вивчить можливість введення збору за обробку товарів електронної комерції.

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Виконавча влада ЄС заявила, що збір покриватиме роботу із забезпечення відповідності величезної кількості посилок правилам ЄС, наприклад, щодо безпеки іграшок, і стягуватиметься з інтернет-магазинів, а не з покупців.

"За 4,6 мільярда посилок неможливо забезпечити належний контроль, а його запровадження коштує великих грошей, тому справедливо попросити Alibaba, Temu або Shein оплатити свою частку витрат", - заявив голова торгового комітету Європарламенту Бернд Ланге.

Міністерство закордонних справ Китаю висловило сподівання, що ЄС дотримуватиметься відкритості та "забезпечить справедливі, прозорі та недискримінаційні умови ведення бізнесу для китайських фірм".

Комісія запропонувала запровадити збір у розмірі 2 євро за посилку, яку доставляють безпосередньо клієнту, або менший збір у розмірі 50 центів за посилки, що обробляються на складі на території ЄС.

Європейські ритейлери кажуть, що наявна політика безмитного ввезення дає Temu і Shein перевагу.

Мита Трампа - вплив на ринок ЄС

Потік китайського імпорту посилить економічну загрозу, яку несуть Європі мита президента США. Жорсткі рішення Трампа щодо Китаю і В'єтнаму означають, що Брюссель повинен підготуватися до напливу азіатських товарів, які будуть перенаправлені на його ринки. Комісія готує нові надзвичайні мита у відповідь, повідомили чиновники, додавши, що вони посилили спостереження за імпортом.

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