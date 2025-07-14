Столиця посідає четверте місце за вартістю оренди однокімнатної квартири.

Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 541 гривню. Таким чином з початку року ціни зросли на приблизно 4,5%. Про це йдеться в Державній службі статистики.

За даними Держстату, перше місце за вартістю оренди посідає Закарпатська область - 11 956 гривень. Друге місце посіла Львівська область, там вартість оренди зросла до 10 942 гривень. На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала до 10 280 гривень.

При цьому столиця посідає четверте місце за вартістю. У Києві оренда становить 9 777 гривень.

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Зазначається, що найнижчі ціни на оренду однокімнатної квартири в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 684 гривні) і Херсонській (3 243 гривні) областях.

Ринок житла в Україні - останні новини

Згідно дослідження DIM.RIA, у червні користувачі ще більш активно шукали нерухомість в оренду. Зацікавленість спостерігалася абсолютно у всіх областях України. Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становила 1:7, а от у більшості областей ці показники відрізнялись у рази: найвищий дисбаланс у Черкаській - 1:52.

Раніше повідомлялося, що орендувати житло в Одесі в середньому становитиме 9,5 тис. грн. У Миколаєві та Чорноморську медіанна ціна дорівнює 6 тис. грн. Найдешевше на Півдні України орендувати однокімнатну квартиру у Херсоні (3,5 тис. грн, що на 17% більше, ніж у травні 2024).

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