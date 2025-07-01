Попит росте, пропозиція - падає: де на Півдні України найдорожчі квартири

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру у Херсоні.

Ринок нерухомості на Півдні України у травні 2025 року демонстрував зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту на нього. Найбільший ажіотаж в Одесі та Чорноморську, де попит на купівлю житла зріс у рази. Про це свідчить передане УНІАН дослідження "OLX Нерухомість".

Купівля квартири

Зазначається, що найдорожче придбати однокімнатну квартиру в Одесі: медіанна вартість такого житла у травні 2025 року - 1,8 млн грн. Для порівняння, це на 24% більше, ніж у травні минулого року. Якщо розглядати Одеську область, то у Чорноморську доведеться заплатити 1,1 млн грн (+13% з минулого року).

У інших містах Півдня України ціни нижчі:

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Миколаїв - 788 тис. грн (+0,5%);

Херсон - 623 тис. грн (-5%).

"Щодо попиту, то помітне збільшення спостерігаємо у Чорноморську: у травні 2025 маємо на 113% більше відгуків на оголошення про продаж квартир, ніж у травні 2024 року. В Одесі попит зріс на 71%, а у Миколаєві на 41%", - йдеться у дослідженні.

Пропозиція при цьому зменшилась, зокрема в Одесі на 15% та Миколаєві на 29%, а от зросла - лише у Чорноморську (+18%).

Довгострокова оренда квартир

Як і купити, орендувати житло найдорожче в Одесі, медіанна вартість становить 9,5 тис. грн (+27%). У Миколаєві та Чорноморську медіанна ціна однакова - 6 тис. грн. Маємо з травня минулого року зростання +20% та +33% відповідно. Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру у Херсоні (3,5 тис. грн, на 17% більше, ніж у травні 2024).

Зазначається, що на відміну від купівлі, на оренду в Чорноморську попит зменшився на 13%. Натомість зріс в Одесі (+62%), Миколаєві (+7%) та Херсоні (+5%). Кількість оголошень про оренду переважно зменшилась: -45% в Одесі, -72% у Чорноморську, -52% у Херсоні. Зросла лише у Миколаєві (+19%).

"Основна тенденція на Півдні України - зростання цін на купівлю та оренду однокімнатних квартир у містах у травні 2025 року. Попит на купівлю помітно збільшився. Натомість ринок оренди демонструє помітне зростання попиту в одних містах, та незначне - в інших. Пропозиція при цьому - зменшилась", - підсумували в пресслужбі "OLX Нерухомість".

Ринок нерухомості - останні новини

Згідно дослідження "OLX Нерухомість", в Україні за чотири роки найбільший приріст медіанної вартості на купівлю 1-кімнатної квартири було зафіксовано у Чернігові 83% (з 662 тис. грн до 1,2 млн грн).

Раніше повідомлялося, що середня вартість однокімнатної квартири у Львові на вторинному ринку дорівнювала 65 тисяч доларів. Середня вартість двокімнатної квартири - 93 тис. дол.

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