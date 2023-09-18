Його обсяг перетне межу у 8 трильйонів гривень.

Прогнозний обсяг держаборгу України у 2024 році складе більш ніж 8,18 трильйони гривень або 104,6% від валового внутрішнього продукту.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту державного бюджету України на наступний рік, який Кабінет міністрів подав на розгляд до парламенту. При цьому в уряді зазначають, що, враховуючи структуру державних запозичень у 2023 році та прогнозних запозичень у 2024 році, на кінець 2024 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 20% від обсягу державного боргу, а частка державного зовнішнього боргу 80% відповідно.

Також розробники документу вказують на те, що у 2024 році Україна має виплатити 606,47 млрд грн на погашення держборгу. З цієї суми 184,9 млрд – це погашення державного зовнішнього боргу, а ще 421,57 млрд – погашення державного внутрішнього боргу.

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Крім цього, у наступному році держава має сплатити 422 млрд грн у вигляді платежів з обслуговування державного боргу. З них 254,4 млрд – обслуговування державного внутрішнього боргу, а 167,6 млрд – обслуговування державного зовнішнього боргу.

Ще 12,3 млрд грн у 2024 році Україна має сплатити по кредитах, залучених під державні гарантії.

Зростання держборгу України – що відомо

Через повномасштабне російське вторгнення обсяг державного боргу України наближається до знакової позначки у 100% від валового внутрішнього продукту, тоді як 2021 року він складав 43,3% від ВВП.

Станом на кінець липня поточного року державний і гарантований державою борг становив 4,86 трильйони гривень або майже $133 мільярди.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, до кінця поточного року співвідношення державного боргу до ВВП може зрости до 98,3%.

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