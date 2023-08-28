У національній валюті держборг України у липні збільшився на 146,23 мільярдів гривень.

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 липня 2023 року склав 4,86 трильйони гривень або 132,92 мільярди доларів, що є найбільшим показником в історії нашої держави.

"Протягом липня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 146,23 мільярдів гривень та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 4 мільярди доларів США", – йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

Як додали в Мінфіні, державний борг України склав 4,52 трильйони гривень (123,63 мільярди доларів США) або 93,02% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

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"Державний зовнішній борг становив 3 050,34 млрд грн (62,76% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 83,41 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 1 470,75 млрд грн (30,26% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 40,22 млрд дол. США", – зазначають в міністерстві.

Гарантований державою борг України на кінець минулого місяця склав 339,5 мільярдів гривень або 9,28 мільярдів доларів.

Держборг України

З початку повномасштабне російське вторгнення дефіцит державного бюджету України щомісяця складає 4-5 млрд доларів. Для покриття його в основному залучаються кредити від західних партнерів та міжнародних фінансових організацій.

У 2022 році державний борг України збільшився на 13,4 мільярди доларів та склав 120 мільярдів доларів, а у перші шість місяців 2023 року цей показних зріс ще на 15,6% та сягнув показника в 128,8 млрд доларів.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, до кінця поточного року співвідношення державного боргу до ВВП може зрости до 98,3%.

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