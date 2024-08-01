Зазначається, що малопотужні зарядні станції також не потрапляють під дію нового закону.

Ціни в Україні на повербанки та невеликі зарядні станції не падатимуть. Вони не підпадають під дію нового закону про митницю.

У Державній митній службі України зазначили, що Закони про звільнення окремих категорій товарів від сплати митних платежів під час ввезення в Україну 27 липня набули чинності.

Відповідно до них, товари, що ввозяться в Україну та класифікуються за кодом 8507 60 00 00 УКТЗЕД, звільняються від обкладення ввізним митом і ПДВ, крім установок зберігання енергії потужністю менше ніж 300 Вт змінного та/або постійного струму та окремих літій-іонних осередків ємністю менше ніж 200 А/год.

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Таким чином портативна зарядна станція потужністю 200 ВТ/ємність 151 Вт/год (40800 мАг) і повербанк потужністю 100 Вт і ємністю 40000мАг не підпадають під дію зазначених Законів.

"Водночас, портативна зарядна станція потужністю 300 Вт, ємністю 256 Вт/год підпадає під дію Законів. Окремі літій-іонні комірки ємністю менше 200 А/год не підпадають під дію Законів", - підсумували митники.

Звільнення техніки від податків і мит

16 липня народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що Рада ухвалила законопроєкти, які містять правки щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, а саме електрогенераторного устаткування, устаткування для вітро- та сонячної генерації і акумулятори, крім акумуляторів малої потужності.

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