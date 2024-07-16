Рада скасувала податкові та митні збори для енергетичного обладнання

Також скасовано ПДВ і мито для машин механізованого розмінування.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроекти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що ухвалені законопроекти містять також правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Крім цього, звільнено від оподаткування обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

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"Також за ініціативою волонтерів, до переліку пільг додані: тактичні навушники спеціального військового призначення для наших військових", - додав нардеп.

Звільнення військового обладнання та техніки від податків та мита

У липні 2023 року Верховна Рада прийняла два закони, завдяки яким звільнила від сплати мита та податку на додану вартість оптичні пристрої та антидронові рушниці.

У травні того ж року парламент ухвалив два законопроєкти, які суттєво полегшили роботу для виробників дронів. Вони передбачали звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

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