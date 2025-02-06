У новому році кандидати надіслали рекордну кількість відгуків на вакансії.

У січні 2025 року кількість вакансій на ринку праці в Україні зросла до 94 985 – це на 7% більше, ніж у грудні 2024-го. Про це повідомляється у новому дослідженні порталу Work.ua.

Аналітики зазначають, що нові показники майже не відрізняються від кількості вакансій, які пропонували в січні 2022-го – тобто, до початку російсько-української війни. Тоді на ринку праці було 97 349 вакансій.

Втім, структурно розподіл вакансій зазнав суттєвих змін. Наприклад, у прифронтових регіонах України вакансій набагато менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

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Областями-лідерами за кількістю вакансій стали Київська (31 489), Львівська (8 320) та Дніпропетровська (8 126). Також до п’ятірки лідерів входять Одеська та Харківська області.

Найбільше роботи шукачам пропонували у таких напрямках:

Робочі спеціальності, виробництво – 15 932 вакансій (+ 5%);

Сфера обслуговування – 13 927 (+6%);

Продаж, закупівля – 11 888 (+11%).

У порівнянні з груднем суттєво зросла кількість вакансій в категорії "‎Краса, фітнес та спорт"‎ (+29%).

"‎Здається, у 2025-му особливо багато людей вирішили почати займатися спортом з нового року"‎, – кажуть автори дослідження.

Це стосується переважно працівників бʼюті-індустрії – масажистів (+62%), спеціалістів з лазерної епіляції (+38%), перукарів (+32%) та майстерів манікюру (+28%).

Зазначимо, що у минулому місяці на ринку праці була чи не найбільша кількість кандидатів від початку 2023 року (1,5 млн відгуків). "Такої високої конкуренції не було майже 2 роки", – кажуть аналітики Work.ua.

Варто також додати, що в січні конкуренція за дистанційну роботу побила всі рекорди – зростання склало +49%. Лідерами тут стали direct-менеджери і спеціалісти чата.

А осі заробітна плата в січні майже не змінилася – середній показник залишився на рівні 24 000 гривень.

Посади із найвищими зарплатами (крім керівників, робітників сфери IT та фахівців для Сил оборони):

Медіабайєр – 67 500 гривень;

Водій-міжнародник – 55 000 гривень;

Ендодонтист – 51 900 гривень;

Рихтувальник, рієлтор, стоматолог, моторист – 50 000 гривень;

Бізнес-аналітик, продуктовий менеджер – 45 000 гривень;

Найнижчі зарплати пропонували бібліотекарам (9 500 гривень), маркувальникам (11 000 гривень) та педагогам-організаторам (11 500 гривень).

Робота в Україні – що треба знати

Раніше доктор економічних наук Андрій Длігач заявив, що Україні будуть потрібні робітники з таких країн як Індія та Бангладеш, оскільки заповненість вакансій у бізнесі становить лише 68%.

Для того, щоб зацікавити зарубіжних працівників, Україна повинна піти на спрощення працевлаштування, перегляд трудового законодавства та забезпечення більш легкого наймання персоналу.

Загалом фахівці Державної служби зайнятості оцінюють дефіцит робочої сили в Україні у найближчі десять років на рівні 4,5 мільйона осіб.

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