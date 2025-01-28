Юлія Жовтяк зазначила, що в Україні посилилося структурне безробіття.

В окремих професіях в Україні спостерігається суттєвий дефіцит кадрів. Зокрема, це стосується кваліфікованих робітників.

"Ситуація на ринку праці залишається складною. До повномасштабного вторгнення на ринку була нестача вакансій, зараз - проблема дефіциту кадрів. Тобто зараз час працівника. Очікуємо подальше зростання конкуренції за працівників: збереження кадрів, пошук нових", - розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк в інтерв'ю РБК-Україна.

За оцінкою Держслужби зайнятості, найскладніше знайти людей у сфері транспорту, будівництва, переробної промисловості.

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"Очевидно, в період післявоєнного відновлення ситуація загостриться. Уже зараз Міністерство економіки оцінює дефіцит робочої сили в найближчі 10 років на рівні 4,5 мільйона осіб. Це так зване структурне безробіття. Але воно загострилося з початком війни. Так, після тимчасової окупації Росією територій Донецької та Луганської областей значна частина місцевих жителів, серед яких багато працівників шахт, виїхали в інші регіони країни, де просто немає потреби в таких фахівцях", - зазначила чиновниця.

На її думку, в Україні структурне безробіття виникло, тому що багато років не популяризували робітничі професії, вважаючи їх непрестижними та низькооплачуваними. При цьому вона вважає, що після війни буде відновлення економіки і територій.

"Ми потребуватимемо людей насамперед у сфері будівництва, відновлення енергетичної інфраструктури, водопостачання, газопостачання. Також потребуватиме розвитку сфера охорони здоров'я. Зростатиме потреба в молодшому медичному персоналі, а також працівниках соціальної сфери", - підсумувала Жовтяк.

Робота в Україні - останні новини

Рівень офіційного безробіття в Україні сягнув історичного мінімуму. Проте йдеться саме про кількість тих, хто офіційно зареєструвався як безробітний. Водночас потреба роботодавців у працівниках продовжує зростати.

За даними дослідження "OLX Робота", у 2024 році на ринку праці стало більше вакансій. Так, кількість пропозицій про роботу на порталі зросла на 6%.

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