Найбільше кадрів потребуватимуть у сферах промисловості та будівництва.

Пошук роботи залишається надскладною задачею для багатьох українців. У Міністерстві економіки розробили проект середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах. Він розкриває, які фахівці будуть затребуваними на ринку праці у 2024-2027 роках.

За даними проекту, у 2024 році потреба у фахівцях та робітничих кадрах становитиме 481,6 тисяч осіб. У 2025 році потреба у працівниках зросте до майже 542 тисяч осіб, у 2026 році – 606,8 тис. осіб, у 2027 – 669,5 тис.

Найбільше працівників, згідно прогнозу, потребуватимуть в таких сферах, як промисловість і будівництво, трохи менше - оптова та роздрібна торгівля та державне управління і оборона. А найзатребуванішими кадрами у наступні 4 роки будуть:

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робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві;

водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок;

керівники підприємств, установ та організацій;

професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук;

технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.

Працевлаштування в Україні

За даними Національного банку, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні у вересні впала до рекордного мінімуму у 103,3 тис. осіб. При цьому допомогу по безробіттю наразі отримує 41,8 тис. безробітних українців.

За прогнозом Мінекономіки, рівень безробіття в Україні скоротиться до 19% цьогоріч, що все одно залишається високим показником.

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