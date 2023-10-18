Допомогу по безробіттю наразі отримують 41,8 тис. безробітних українців.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні у вересні впала до рекордного мінімуму у 103,3 тис. осіб.

За даними Національного банку, минулого місяця кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася до 103,3 тис. осіб зі 108,7 тис. осіб у серпні.

Із загального числа безробітних жінки складають 74,6 тис. осіб, а молодь у віці до 35 років – 23,1 тис. При цьому допомогу по безробіттю наразі отримує 41,8 тис. безробітних українців.

Відео дня

Минулого вересня в Україні було зареєстровано 260,5 тисяч безробітних, тобто їхня кількість впала у 2,5 раза. Вочевидь такому суттєвому скороченню сприяла низка факторів – велика кількість чоловіків, мобілізованих до лав ЗСУ, а також чимала кількість українок працездатного віку за кордоном. До того ж, на думку експертів, реальний рівень безробіття в Україні значно перевищує офіційні показники.

Безробіття в Україні під час війни

Станом на лютий 2023 року кількість офіційних безробітних в Україні перевищила 150 тисяч осіб.

У Міністерстві економіки раніше прогнозували, що за результатами 2023 року безробіття знизиться до 19%, що все одно є високим показником.

Згідно з щоквартальним інфляційним звітом Нацбанку за липень 2023 року, рівень безробіття в Україні поступово скорочуватиметься: до 19% в поточному році і до 16,9% і 14,4% в наступні роки відповідно.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальну суму виплати по безробіттю. Як зазначається у відповідній постанові Фонду, зареєстрованій у Міністерстві юстиції, безробітні в Україні отримуватимуть щонайменше 1500 грн, замість 1000 грн, як раніше.

1500 гривень мінімальної допомоги отримуватимуть люди без страхового стажу та ті, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.

При цьому максимальна сума виплат по безробіттю лишається без змін - вона встановлена на рівні мінімальної заробітної плати в Україна, яка у 2023 році становить 6700 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: