Найбільше вакансій у листопаді було в категорії "Робочі спеціальності, виробництво".

У листопаді ринок праці почав сповільнюватися під впливом сезонних чинників, однак кількість вакансій все ще впевнено тримається вище позначки в 100 000 пропозицій роботи, а шукачі не менш активно надсилають резюме. Про це йдется у переданому УНІАН дослідженні сайту з пошуку роботи Work.ua.

"Загальна кількість вакансій і відгуків від шукачів дещо зменшилася. Однак якщо придивитися уважніше, то бачимо, що вже 9-й місяць поспіль на ринку праці понад 100 000 вакансій. Тож роботодавці аж ніяк не зупиняють найм. Та й шукачі досить активні — в листопаді показник середньої кількості відгуків на вакансію зріс", - зауважують аналітики.

У листопаді роботодавці розмістили на Work.ua 109 467 пропозицій роботи. Це на 7% менше, ніж було в жовтні. Така тенденція повторює сценарій 2021 року — тоді в останній місяць осені розмістили понад 109 000 вакансій. Тож ситуація на ринку праці відповідає сезонним тенденціям. За такого сценарію наступні декілька місяців кількість вакансій скорочуватиметься.

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Кого шукають роботодавці

У листопаді першість знов мала категорія "Робочі спеціальності, виробництво" — 19 554 вакансій, що на 7% менше до жовтня.

Загалом у десятці категорій-лідерів спостерігається падіння пропозицій роботи. Найбільше просіли "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (-15%) і "Сфера обслуговування" (-13%).

Єдиною категорією, де пропозицій побільшало, стала "Охорона, безпека". Це позначилося і на посадах, які стали більш затребуваними в листопаді: поліцейський, оператор дрона, командир відділення, номер обслуги взводу, зв’язківець, мінометник.

Ще один виняток із загальної тенденції падіння — це приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам. Це новий функціонал на сайті Work.ua, з яким роботодавці продовжують знайомитися. Тому в жовтні таких вакансій було лише 990, в листопаді — вже 2 920.

Які зарплати пропонують

У листопаді розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, практично не змінився й становив 22 750 грн (на 250 грн більше, ніж у жовтні).

Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати лише в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

- "Охорона, безпека" — 70 000 грн, +17%;

- "Нерухомість" — 44 000 грн, +10%;

- "Продаж, закупівля" — 30 000 грн, +9%.

Натомість на 2% зменшився пропонований дохід у категорії "Юриспруденція" — до 20 000 грн.

На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів.

Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким спеціалістам: брокер (60 000 грн), медіабайєр (58 250 грн), ендодонтист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), рієлтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), медіапродюсер (41 250 грн), автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 000 грн).

"Найконкурентнішими посадами були директ-менеджер і спеціаліст чату — це посади, що передбачають спілкування з клієнтами компанії в соціальних мережах чи службі підтримки. Конкуренція за ці посади у 20-30 разів перевищує середні показники", - повідомили у Work.ua.

У цілому найвища конкуренція, як і завжди, спостерігається на віддалені посади, які є надзвичайно затребуваними серед шукачів.

"Тож якщо ви маєте складнощі із закриттям вакансії, і ця робота може виконуватися дистанційно — варто замислитися над таким форматом співпраці", - радять фахівці.

Ринок праці в Україні

За даними Державної служби статистики, середня зарплата штатних працівників в Україні за січень-вересень 2024 року зросла на 22,2% – до 20 592 грн. Найвищі зарплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій – 50 752 грн, зростання склало +37,7%, порівняно з аналогічним показником минулого року.

За минулий рік номінальні зарплати українців зросли на 22%. Дефіцит кадрів змушує роботодавців платити більше, що негативно впливає на економіку, заявив експерт ринку праці Сергій Марченко.

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