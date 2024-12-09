Найвищі зарплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій.

Середня зарплата штатних працівників в Україні за січень-вересень 2024 року зросла на 22,2% – до 20 592 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищі зарплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій – 50 752 грн, зростання склало +37,7%, порівняно з аналогічним показником минулого року. На другому місці за розміром середньої заробітної плати – працівники авіаційного транспорту – 40 443 грн, яка за рік зросла на 35,7%.

Третю сходинку посідають представники фінансової та страхової діяльності, у яких середня зарплата зросла на 20,5% до 40 194 грн.

Відео дня

Найменші середні зарплата у працівників освіти (13 970 грн, + 15,6%) та представників мистецтва у сфері бібліотек, архіві та музеїв (12 497 грн) і діяльності у сфері творчості та розваг (12 478 грн).

Слід зазначити, що Держстат вказує рівень зарплат до вирахування податків (податку на доходи фізичних осіб і військового збору, який з грудня зріс із 1,5% до 5%), тому показник "чистої" зарплати на руки буде меншим.

Зарплати в Україні

Середня зарплата працівників центральних державних органів у жовтні 2024 року складала 57,5 тисяч гривень. Це на 49% більше, аніж станом на початок року (у січні показник середньої зарплати становив 38,6 тис. грн), свідчать дані Міністерства фінансів щодо оплати праці в державних органах.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків (№ 11416-д), який передбачає підвищення військового збору для працівників з 1,5% до 5% та розширення кола його платників на ФОПів. Зміни набули чинності з 1 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: