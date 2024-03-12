Протягом другого кварталу Москва відмовиться від експортних квот на користь обмеження видобутку.

Морський експорт російської сирої нафти досяг найвищого рівня за рік разом з тим, як постачання з тихоокеанського порту Козьміно відновили після шторму, що перешкоджав вантажним операціям. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

"Поставки російської нафти морським шляхом за тиждень до 10 березня зросли до 3,7 мільйона барелів на добу, що є найвищим показником з початку року", – повідомляє агенція. Основними покупцями нафти з РФ виступають Індія та Китай.

Зростання на 590 тис барелів на день за тиждень до 10 березня відбулося невдовзі після того, як росіяни підтвердили свою прихильність зусиллям ОПЕК+ щодо запобігання глобального надлишку нафти та підтримування високих цін через обмеження видобутку. Протягом другого кварталу Росія відмовиться від експортних квот на користь обмеження видобутку.

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Прибутки Росії від експорту нафти ростуть

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія отримала безпрецедентний дохід від експорту "чорного золота". За минулий рік Москва експортувала до однієї тільки Індії нафти на суму приблизно 37 млрд дол.

Свою роль в цьому відіграли Сполучені Штати, які у 2023-му стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, які виготовили з російської нафти. Всього з початку 2022 року до кінця минулого року США купили таких нафтопродуктів на суму 1,3 млрд дол.

Нагадаємо, у кінці лютого стало відомо, що загальний експорт російської нафти за чотири тижні зріс до найвищого рівня за чотири місяці. Цьому сприяло різке зростання постачання нафти "ВСТО", через що вдалося компенсувати труднощі з постачанням "Соколу".

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