Значну роль в цьому відіграють високі військові витрати росіян у минулому році.

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання російського ВВП на 2024 рік до 2,6%: раніше МВФ прогнозував зростання на 1,1%. Такі дані представлені у новому огляді, опублікованому на офіційному сайті організації.

"У 2024 році показник був переглянутий у бік підвищення на 1,5 відсоткового пункту порівняно з жовтневим показником 2023 року, що відображає перенесення більш сильного, чим очікувалося, зростання економіки в минулому році за рахунок високих військових витрат і внутрішнього споживання, що підтримується зростанням заробітної плати на напруженому ринку праці", – йдеться у докладі організації.

В МВФ заявили, що за підсумками минулого року російська економіка зросла на 3%. При цьому в 2025 році фонд очікує зростання російського ВВП всього лише на 1,1%.

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Що стосується світової економіки, то за оцінками фонду вона в минулому році зросла на 3,1%. Прогноз на цей рік був підвищений і тепер також становить 3,1%. У 2025 році МВФ очікує зростання глобальної економіки на 3,2%.

МВФ і Україна

В кінці минулого року в МВФ заявили, що в 2024-му зростання української економіки складе 3-4%. Інфляція в новому році буде становити 9,5%. Окрім іншого, у фонді очікують скорочення безробіття.

Нагадаємо, навесні минулого року Україна і Міжнародний валютний фонд почали нову програму співпраці, в рамках якої фонд повинен виділити країні 15,6 мільярдів доларів. Програма розрахована на чотири роки.

В цьому році в рамках програми Кабмін розраховує отримати 5,4 мільярда доларів.

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