Санкції мають довгостроковий потенціал змінити траєкторію розвитку російської економіки, обмежуючи прямі іноземні інвестиції і впливаючи на технологічний розвиток.

Президент Росії Володимир Путін почав зловтішатися з приводу опору Росії міжнародним санкціям і нібито економічної стійкості країни, незважаючи на всі зусилля Заходу, щоб перекрити Москві нафтові доходи і позбавити її військових технологій, пише CNN.

"Це правда, що з наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська держава заробляє мільярди на експорті нафти і алмазів, її військові заводи працюють на повну потужність, а багато російських банків все ще мають доступ до міжнародної фінансової системи", – йдеться у статті.

Зазначається, що Росія пристосувалася до широкого спектру санкцій, економіка не тільки не прогнулася під їхньою вагою, але й фактично стала на 1% більшою, ніж напередодні вторгнення. Але довгострокові перспективи набагато менш райдужні. Війна деформує економіку і висмоктує ресурси.

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Так, російські державні оборонні компанії наростили виробництво зброї. Але будувати зброю, щоб вони її знищили на полі бою, – це не шлях до економічного успіху, підкреслюють журналісти.

За словами журналістів, з лютого 2022 року західні уряди наклали санкції на понад 15 000 російських юридичних і фізичних осі. Однак, щоб обмеження мали ефект, потрібен час. Росія продовжує продавати нафту та інші сировинні товари. На Індію та Китай зараз припадає 90% російського експорту нафти. Москва постійно знаходить нові методи ухилення від санкцій. Наприклад, РФ розвинула нову мережу вантажовідправників, щоб продовжувати продавати нафту.

Водночас західні чиновники шукають шляхи боротьби з такими ухилянням. Але в непрозорому світі торговельного судноплавства важко боротися з ухилянням від сплати мита.

Крім того, Атлантична рада зазначає, що більшість російських банків зберігають доступ до SWIFT, що дозволяє їм проводити міжнародні транзакції і здійснювати транскордонні платежі. До того ж першій половині 2023 року РФ щомісяця імпортувала військових технологій і технологій подвійного призначення на суму понад 900 млн доларів. Для цього Кремль використовує посередників, а Захід намагаються накладати санкції на такі компанії.

"На думку Єврокомісії, санкції матимуть довгостроковий вплив на російську економіку. В оцінці, опублікованій в середині 2023 року, вказано, що наслідки з часом ще більше посиляться, оскільки заходи мають структурний, довгостроковий вплив на бюджет Росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову і технологічну базу", – пише видання.

Також вказано, що хоча Росія, можливо, поки що нівелює вплив санкцій, вони сприятимуть похмурому довгостроковому прогнозу. Ціна війни в Україні вже має глибокі наслідки. Росія, ймовірно, виділить 40% свого бюджету на військові потреби у 2024 році – 8% національного доходу. Такі сектори, як освіта та охорона здоров'я, відповідно, страждають.

Банк Фінляндії заявляє, що економічне зростання, про яке говорить Путін, відбувається за рахунок "відносно низькотехнологічних галузей, таких як виробництво металоконструкцій, де Росія менш залежна від імпорту і, таким чином, менше постраждала від західних санкцій".

"Нинішній фокус на військовому виробництві відволікає ресурси від цивільних галузей російської промисловості, що ускладнює можливість покладатися на галузі, які зазвичай формують кістяк розвинених економік, для забезпечення довгострокового зростання", – пише автор.

Водночас, за його словами, це загострило такі проблеми, як нестача робочої сили та інфляція. Економіка ще більше спотворюється через зростаючу залежність від Китаю як постачальника технологій та споживача нафти і газу. Але якщо продаж комплектуючих до РФ поставить під загрозу доступ до набагато більших ринків на Заході, Пекін може змінити свою думку.

Автор публікації додає, що попри хвастощі Путіна, російська держава має примітивну залежність від сировини, особливо нафти, як джерела своїх доходів. Російські споживчі бренди на роки відстають від західних і китайських. Довгостроковий вплив міжнародних санкцій посилить ці викривлення. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що російський експорт нафти і газу може впасти на 40%-50% протягом наступних семи років.

"Санкції за своєю природою навряд чи спричинять зміну режиму або повністю порушать військову стратегію Росії, але вони мають "довгостроковий потенціал змінити траєкторію розвитку російської економіки, обмежуючи прямі іноземні інвестиції і впливаючи на технологічний розвиток", – сказав автор книги "Санкції проти Росії: економічна відповідь на вторгнення Росії в Україну" Крістін Абелі.

Вплив санкцій на РФ

Раніше УНІАН писав, що "яєчний шок" розкрив проблеми воєнної економіки РФ. Дефіцит яєць та ріст цін на цей продукт в РФ відображає вплив війни на російську економіку. Громадяни Росії були змушені стояти в чергах, які нагадують радянські часи.

Інфляція в РФ набирає обертів, російська економіка небезпечно перегрівається. Росія має потенціал витрачати ще більше на війну, що може пришвидшити інфляцію.

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