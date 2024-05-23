Він намагається зруйнувати єдине виправдання санкцій ЄС проти нього, продавши свою частку в Альфа-Банку, найбільшому приватному кредиторі Росії.

Михайло Фрідман, один із найбагатших людей Росії, вимагає від Люксембургу відшкодування збитків, пов'язаних із санкціями, за активами вартістю 15,8 млрд доларів.

Як пише Financial Times, він планує подати на крихітне герцогство до суду, якщо воно не зможе домовитися про виплату, за словами людей, знайомих із питанням.

Позов, поданий у лютому, робить Фрідмана першим олігархом, який вимагатиме компенсації за санкції проти нього у зв'язку з вторгненням Росії в Україну після того, як минулого місяця він успішно оскаржив деякі підстави для обмежень ЄС.

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У разі успіху Фрідман потенційно матиме право на значну виплату згідно з маловідомим договором 1989 року між Бельгією, Люксембургом і Радянським Союзом, що захищає активи інвесторів від експропріації та націоналізації, а також "будь-яких інших заходів, що мають аналогічні наслідки".

Погроза Фрідмана - це останній залп у судовій тяганині із західною владою щодо санкцій проти нього. Олігарх, уродженець України, який переїхав до Лондона десять років тому, спочатку висловлював стриману критику вторгнення Путіна, а потім розлютився на Захід і повернувся до Москви в жовтні минулого року.

Він намагається зруйнувати єдине виправдання санкцій ЄС проти нього, що залишилося, продавши свою частку в Альфа-Банку, найбільшому приватному кредиторі Росії.

Фрідман володіє часткою в лондонській інвестиційній компанії LetterOne і російському кредиторі Альфа-Банку через компанії в герцогстві, які володіють активами на загальну суму $15,8 млрд. Він має намір подати до суду на невстановлену суму компенсації за свої збитки через санкції, якщо Люксембург не укладе з ним розрахунок після закінчення шестимісячного пільгового періоду, повідомили джерела.

Відповідно до угоди Фрідман може подати позов проти Люксембургу до Стокгольмського арбітражного суду або звернутися до спеціального арбітражу при Uncitral, комісії ООН з міжнародного торгового права, додали джерела.

"Як держава-член ЄС, Люксембург застосовує санкції ЄС. Уряд Люксембургу знає про вимогу пана Фрідмана. Наразі жодна судова справа не розглядається", - заявив уряд Люксембургу.

Санкції проти Фрідмана - деталі

Фрідман і його партнери Петро Авен, Герман Хан і Олексій Кузьмічов залишаються під санкціями Великої Британії, ЄС і США через війну в Україні. Олігархи були змушені поступитися контролем над LetterOne і продати свої частки в Альфа-банку, їхньому найбільшому російському активі.

Верховний суд ЄС минулого місяця відхилив деякі обґрунтування санкцій проти Фрідмана і Авена на тій підставі, що не було достатніх доказів того, що два олігархи підтримують вторгнення Росії в Україну.

Рішення поширювалося тільки на санкції, введені в період з лютого 2022 року по березень 2023 року. Фрідман і Авен оскаржують подальший період в окремих судових розглядах. Держави-члени ЄС мають ухвалити рішення про скасування санкцій.

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