Несподівана перемога російських олігархів у суді поставила під загрозу санкційний режим.

Вищий суд Євросоюзу, який скасував санкції проти мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена, відкрив шлях сотням осіб, пов'язаних з Кремлем, до оскарження санкційного режиму, пише Financial Times.

Чиновники ЄС та юридичні експерти заявили, що несподіване рішення суду стало тривожним прецедентом, оскільки воно ставить під сумнів принцип, який використовується в багатьох інших санкціях, що близькість до президента Росії Володимира Путіна означає співучасть у вторгненні.

"Це рішення пролило світло на очевидні недоліки в процесі досліджень і збору розвідувальної інформації ЄС при розробці обмежень проти більш ніж 1700 фізичних і 400 юридичних осіб з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала конфлікт на сході України", – йдеться у статті.

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Низка росіян, які перебувають під санкціями, заявили FT, що докази, використані проти них, були необґрунтованими, недосконалими або такими, що вводять в оману, і переважно ґрунтувалися на загальнодоступній інформації. Зазначається, що докази проти Авена і Фрідмана, які були відхилені, включали чотири новини, які суд визнав " не достатньо обґрунтованими".

Механізм затвердження санкцій

Санкції ЄС проти окремих осіб розробляються Європейською службою зовнішніх справ, дипломатичною службою блоку, на основі імен та розвідувальних даних, наданих державами-членами. Потім список має бути одноголосно затверджений 27 урядами країн-членів ЄС.

Після повномасштабної війни Росії у 2022 році ЄС, США, Канада та Велика Британія запровадили швидші процедури для координації цільових санкцій проти одних і тих самих осіб та компаній. Цей тиск діяти швидко і скоординовано з союзниками, а також внутрішній тиск з боку деяких столиць ЄС вплинули на кроки належної обачності, зроблені офіційними особами в Брюсселі. У деяких справах докази включали твіти журналістів, підкреслили співрозмовники видання.

"Внесення до списків має бути обґрунтованим і ґрунтуватися на актуальній, достовірній інформації. Ми повинні пам'ятати, що [ЄС] ухвалив рекордну кількість санкцій за рекордно короткий проміжок часу. Тож не дивно, що не всі вони є непроникними", – сказав юрист юридичної Mayer Brown Едуард Гергонде, який додав, що не було жодного "великого олігарха", який би не оскаржував свої санкції в ЄС.

Брюссельські чиновники заявили, що вирішальним критерієм буде те, чи оскаржать країни-члени рішення суду, чи погодяться вони надати нові докази для ретроактивного застосування санкцій за відповідний період, чи визнають, що підстави для включення їх до списку не були обґрунтованими. У випадку останнього, це може викликати юридичні претензії з боку інших країн, зазначають експерти з правових питань.

Речник Європейської служби зовнішніх справ зазначив, що рішення стосується окремих випадків, а "не санкційної політики ЄС загалом". Він додав, що блок "докладає всіх зусиль для того, щоб включення до списків відповідало всім юридичним вимогам".

Санкції ЄС проти Росії

10 квітня Суд загальної юрисдикції ухвалив рішення на користь олігархів Петра Авена та Михайла Фрідмана, заявивши, що ЄС не зміг довести їхній зв'язок з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, навіть попри те, що блок встановив певні зв'язки з Кремлем. На бізнесменів все ще поширюється загальноєвропейська заборона на в'їзд і заморожування активів до завершення окремих судових процесів.

Водночас ЄС почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, який покликаний зменшити можливості агресора обходити вже запроваджені санкції. Попередній пакет санкцій проти Росії Євросоюз запровадив 23 лютого цього року. Тоді обмеження зачепили 106 фізичних і 88 юридичних осіб, причетних до підтримки російської агресії.

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